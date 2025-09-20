El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los participantes caminando por la Segunda playa de El Sardinero.

Ver 9 fotos
Los participantes caminando por la Segunda playa de El Sardinero. Alberto Aja
Santander

Pasos teñidos de verde para luchar contra el cáncer

Unas 1.200 personas recorren siete kilómetros de costa santanderina en una cita solidaria organizada por la AECC

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:08

La VIII Marcha de las Cinco Playas ha reunido este sábado a más de 1.200 personas que han recorrido la costa santanderina en una ... cita organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de apoyar la investigación y dar visibilidad a pacientes y familias que conviven con la enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  2. 2

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  6. 6

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  7. 7 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  8. 8

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    «Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pasos teñidos de verde para luchar contra el cáncer