Pasos teñidos de verde para luchar contra el cáncer

La VIII Marcha de las Cinco Playas ha reunido este sábado a más de 1.200 personas que han recorrido la costa santanderina en una ... cita organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de apoyar la investigación y dar visibilidad a pacientes y familias que conviven con la enfermedad.

La campa de la Magdalena ha sido el punto de encuentro desde primera hora de la mañana. Allí se han congregado familias con niños, grupos de amigos, mayores que no faltan ningún año y también mascotas, que desde la pasada edición participan con dorsal propio. Mientras llegaba la hora de la salida, a las 10.30 horas, un monitor de zumba ha animado a los presentes desde un escenario. Decenas de personas han seguido la coreografía como preludio de una jornada marcada por la solidaridad. «Vengo todos los años, pero este me emociona más que nunca al ver a tanta gente volcada», comentaba Carmen Pérez, que acudió acompañada de sus nietos.

El trayecto, de siete kilómetros, ha llevado a los caminantes por las playas del Camello, Primera y Segunda del Sardinero, para después continuar hacia Molinucos y Mataleñas y regresar a la Magdalena a través de la Avenida del Faro. La serpiente verde de camisetas ha avanzado entre conversaciones, fotografías y aplausos. «No es una competición, es un paseo cargado de cariño que nos recuerda que frente al cáncer nadie está solo», añadía Juan Campo, participante veterano.

La cita ha contado también con respaldo institucional. Entre los asistentes han estado Daniel Fernández, portavoz del PSOE en Santander; Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria; y Zulema Gancedo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de la capital. Esta última ha subrayado que «cada dorsal es un pequeño gesto que se transforma en apoyo a la investigación y en esperanza para muchas familias».

Además del paseo solidario, la mañana ha incluido rifas, exhibiciones de perros policía y actividades para los más pequeños, iniciativas que refuerzan el carácter lúdico de una marcha que carece de fin competitivo pero que mantiene intacto su trasfondo solidario.

La recaudación obtenida se destinará a proyectos de investigación oncológica y a los programas que la AECC desarrolla en Cantabria, desde la atención psicológica y social hasta las campañas de prevención. En palabras de Yaiza Noriega, otra de las participantes, «andar junto a tantos desconocidos que, como yo, han podido sufrir de cerca la enfermedad es emocionante».

Santander ha vivido así una mañana soleada -pese a todo pronóstico- en la que la solidaridad se ha fundido con el paisaje costero.