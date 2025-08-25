Patios renovados para los colegios Dionisio García y Nueva Montaña en Santander

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de naturalización de los patios de los colegios públicos Dionisio García Barredo y Nueva Montaña a ... la empresa Europea de Ingeniería y Obra Civil por un presupuesto de 81.000 euros y 85.800 euros respectivamente y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo de la obra es fomentar la naturalización de los patios y jardines de escuelas «de manera que se generen hábitats favorables para el asentamiento de flora y fauna, además de impulsar que la biodiversidad se incorpore al proyecto educativo de los centros», explica la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Así, la intención de estas intervenciones es restar protagonismo al hormigón que habitualmente prima en estos espacios y dar más metros cuadrados a las zonas verdes y al arbolado en los patios de los colegios de Santander.

El proyecto presentado por el colegio Dionisio García Barredo, ubicado en la Avenida de Los Castros, tiene por lema 'El patio de mi cooole es muy NA-TU-RAL'. Este centro está muy cerca del parque de Las Llamas y la obra se centrará en una pista polideportiva que está muy deteriorada por el paso del tiempo y donde se concentra mucho el calor. En la zona de la pista más cercana al edificio se creará una zona verde con plantas aromáticas, árboles frutales y se instalarán comederos para aves. También se construirá un estanque y graderíos. En los bordes, habrá parterres con diferentes plantaciones.

En lo que se refiere al colegio Nueva Montaña, la ejecución del proyecto 'Nueva Montaña Respira' tiene como finalidad dar una nueva vida al pato principal y al lateral del centro. Parte del aglomerado de hormigón se sustituirá por tierra; se crearán graderíos de madera con zona de jardineras; y se creará un pequeño bosque de encinar costero. Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa 'Santander Capital Natural', que ya ha promovido proyectos similares de naturalización en otros cinco centros escolares (Eloy Villanueva, Gerardo Diego, Fuente de la Salud, Jesús Cancio y Las Esclavas).

La edil recuerda que la naturalización de patios es una de las líneas de trabajo del programa 'Santander Capital Natural', que permitirá desarrollar otros siete proyectos en más centros educativos de la ciudad y que beneficiarán a los escolares con actuaciones que incidirán en un espacio total de 5.000 metros cuadrados -que pasarán de hormigón a zonas verdes- con una inversión global de 530.000 euros.