Patios renovados para los colegios Dionisio García y Nueva Montaña en Santander

La empresa Europea de Ingeniería creará nuevas zonas verdes en las áreas de recreo de ambos centros del municipio

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de naturalización de los patios de los colegios públicos Dionisio García Barredo y Nueva Montaña a ... la empresa Europea de Ingeniería y Obra Civil por un presupuesto de 81.000 euros y 85.800 euros respectivamente y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo de la obra es fomentar la naturalización de los patios y jardines de escuelas «de manera que se generen hábitats favorables para el asentamiento de flora y fauna, además de impulsar que la biodiversidad se incorpore al proyecto educativo de los centros», explica la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Así, la intención de estas intervenciones es restar protagonismo al hormigón que habitualmente prima en estos espacios y dar más metros cuadrados a las zonas verdes y al arbolado en los patios de los colegios de Santander.

