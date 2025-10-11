El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La palmera afectada, ayer, con las hojas más aplastadas de lo habitual, signo de la plaga de picudo rojo. Javier Cotera

El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío

El Ayuntamiento de Santander ha aplicado un tratamiento intensivo, complemento del rutinario, para tratar de frenar el avance en el ejemplar más afectado

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Octubre y noviembre son los meses en los que se producen más vuelos de picudo rojo. Las hembras abandonan las palmeras en las que ya ... no queda apenas alimento y colonizan otras, donde ponen sus huevos y vuelve a empezar el ciclo. En Santander -y en toda Cantabria-, muchos expertos señalan que la presencia de esta plaga es generalizada: no se salva ni una. Pero eso no quiere decir que todo esté perdido, pues existen tratamientos para erradicar a este escarabajo e incluso revertir su avance. Y eso es lo que el Ayuntamiento de la ciudad está intentando hacer en los Jardines de Piquío, donde ya es evidente la presencia de picudo rojo en una de las palmeras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío

El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío