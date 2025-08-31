Polémica por las fiestas de quita y pon

Hizo falta que la historiadora Carmen González Echegaray (Santander, 1925-2018) lo dejara bien escrito para sacarnos del engaño: las fiestas de Santiago en ... Santander no tienen nada que ver con el patrón de España. Tantos años subidos en los cacharros de las ferias o acodados en la caseta del vino dulce de los baturricos reflexionando sobre el papel del apóstol en la Reconquista y resulta que estábamos celebrando el santo de un paisano tabernero de quien poco o nada sabíamos. Por norma general, el santanderino de a pie tampoco tiene mucha más idea del resto de santos y Vírgenes que le dan un día de respiro de vez en cuando. ¿Quiénes eran San Emeterio y San Celedonio? Sí, los Patronos de la ciudad (ahí están sus cráneos en El Cristo), unos soldados romanos de cabezas viajeras –tras ser decapitados–, que llegaron a Santander en un barco de piedra que atravesó la roca de la Horadada, que ya no tiene arco. A muchos les sonará más la Virgen del Mar por la playa que por la propia Señora, también Patrona de Santander. Se supone que su imagen (una talla del siglo XIV), apareció flotando junto a la costa. A ella se encomendaban las gentes de aquella época ante las pestes y los peligros de la mar. La Virgen del Carmen, Patrona de marinos y pescadores es, sin duda, más popular: a ver quién no tiene en casa un escapulario.

El porqué de esta breve e incompleta explicación reside en la renovada polémica a cuenta del calendario laboral del próximo año y las festividades locales fijadas por el Ayuntamiento. Nada cambia: Santander designa como fiestas la Virgen del Mar (25 de mayo) y Santiago Apóstol (25 de julio), mientras que los Santos Mártires (30 de agosto), habituales en ese listado, se caen de él dado que en 2026 coinciden en domingo.

Socialistas y regionalistas defendieron ardientemente en el último pleno municipal la opción de declarar festivo el día del Carmen (16 de julio), atendiendo al arraigo en la ciudad, a la devoción a esa advocación de la Virgen y, también, como una especie de desagravio al Barrio Pesquero, que tiene un especial protagonismo en esas fechas. No quieren, como suele decirse, desvestir a un santo para vestir a otro (en este caso, a una Virgen), y proponen una alternancia festiva entre la del Mar y la del Carmen o, también, aprovechar aquellos años en que las fiestas locales tradicionales caen en domingo para cederle ese día marcado en rojo en el calendario a esta última. Quede constancia de que Keruin P. Martínez, edil de IU, actualmente de baja paternal, se suma a esta propuesta.

Argumentos de todo tipo

El abanico de argumentos en que se sustenta la petición es amplio, desde los que van directos al corazón (devoción apasionada, espíritu marinero de la ciudad, etc.), los que apuntan a su valor popular y turístico (la vistosidad de su procesión marítima, la masiva participación de vecinos y visitantes...) e incluso otros de índole social, apelando al supuesto estado de abandono y degradación del Pesquero, donde con más fuerza se vive la celebración. No se trata, insisten, de una competición entre Vírgenes, aunque Felipe Piña (PRC) ya dejó caer que no se puede comparar el seguimiento del Carmen con el de la Virgen del Mar, que a duras penas reúne a 2.000 personas (incluyendo políticos, guardias civiles y sacerdotes, como dijo), a pesar de que hay paella gratis en la campa.

Otra idea es cederle el día no laborable al Carmen cuando las fiestas locales caigan en domingo

Según el PP, el pulso entre la Virgen del Mar y la del Carmen enfrentaría a los vecinos de San Román y del Barrio Pesquero

Los concejales de Vox, «fieles a la ley, a nuestras costumbres y tradiciones» (así lo dijeron ellos mismos en el pleno), no se muestran tan inflexibles como podría temerse: la Virgen del Mar, ya institucionalizada, no se toca, y no se opondrían a que la Virgen del Carmen fuera también festivo... si el Gobierno cántabro convierte Santiago en día de fiesta en toda la región. Y aquí volvemos de nuevo al principio y a la historia del tabernero que quedó sin contar y que ya aparece incluso en la web del Ayuntamiento, para que nadie dude de su autenticidad: allá a mediados del XIX, en la zona del Alto Miranda, el tal Santiago regentaba un merendero donde se celebraban verbenas. El éxito de las fiestas que organizaba animó al Ayuntamiento a aprovechar el nombre de este conocido personaje y ampliar, con ferias y las tradicionales corridas de toros, los festejos veraniegos de la ciudad, trasladándolos a fechas más oportunas.

Entonces, con toda la gente que sigue la procesión del Carmen por tierra y por mar (cuando el puente funciona) y ante el riesgo de que se la pierdan por tener que trabajar, ¿por qué el Ayuntamiento se niega a hacer festivo ese día? Pues, por lo visto, porque el pulso entre Vírgenes terminaría enfrentando a los vecinos de San Román con los del Barrio Pesquero, ya que para poner una fiesta hay que quitar otra. Y más, que en todo el tiempo que PSOE y PRC estuvieron gobernando podrían haber declarado fiesta regional el Carmen y no lo hicieron.

Lo cierto es que la cuestión del arraigo es bastante discutible: la Virgen del Mar es Patrona de Santander desde 1979, hace cuatro días, como quien dice; la fiesta del tío Santi, al menos, ya cumplió el siglo. Santander celebra cada año su Semana Grande, y aquí nadie se para a pensar que su 'santo' (como apunta nuestro compañero Juan Carlos Flores-Gispert, periodista y escritor experto en asuntos de la capital) es Rafael de la Gándara, actual diputado regional, quien hace un par de décadas tuvo la idea, siendo concejal de Festejos, de alargar las fiestas de Santiago de siempre, un poco al estilo de nuestros vecinos de Bilbao. ¡Si ya hay hasta txupinazo y txoznas! Pero, no hay que olvidarlo, al final la gente es la que elige; tenemos, también, el ejemplo contrario, el de otras fiestas que no cuajan por más empeño que le pone la Administración: corre el rumor de que el próximo Día de las Instituciones van a cazar público a lazo.