Santiago. Momento del lanzamiento del chupinazo desde el Ayuntamiento. Roberto Ruiz

Polémica por las fiestas de quita y pon

El PP no atiende la petición de PSOE, PRC e IU de que el Carmen sea día no laborable. Vox lo aceptaría si Santiago fuera festivo en la región

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Hizo falta que la historiadora Carmen González Echegaray (Santander, 1925-2018) lo dejara bien escrito para sacarnos del engaño: las fiestas de Santiago en ... Santander no tienen nada que ver con el patrón de España. Tantos años subidos en los cacharros de las ferias o acodados en la caseta del vino dulce de los baturricos reflexionando sobre el papel del apóstol en la Reconquista y resulta que estábamos celebrando el santo de un paisano tabernero de quien poco o nada sabíamos. Por norma general, el santanderino de a pie tampoco tiene mucha más idea del resto de santos y Vírgenes que le dan un día de respiro de vez en cuando. ¿Quiénes eran San Emeterio y San Celedonio? Sí, los Patronos de la ciudad (ahí están sus cráneos en El Cristo), unos soldados romanos de cabezas viajeras –tras ser decapitados–, que llegaron a Santander en un barco de piedra que atravesó la roca de la Horadada, que ya no tiene arco. A muchos les sonará más la Virgen del Mar por la playa que por la propia Señora, también Patrona de Santander. Se supone que su imagen (una talla del siglo XIV), apareció flotando junto a la costa. A ella se encomendaban las gentes de aquella época ante las pestes y los peligros de la mar. La Virgen del Carmen, Patrona de marinos y pescadores es, sin duda, más popular: a ver quién no tiene en casa un escapulario.

