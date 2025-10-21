La Policía Local de Santander contará con cuatro drones para vigilar los vertederos de la senda norte El contrato, con un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido), se enmarca en una de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística

El Ayuntamiento de Santander licita la adquisición de cuatro aeronaves no tripuladas (drones), con sus correspondientes accesorios y emisoras de banda aérea, que estarán destinadas ... a la Policía Local. El contrato, con un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido), se enmarca en una de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística –que cuenta con fondos europeos– enfocada a mejorar los sistemas de vigilancia de vertederos ilegales, cuyo objetivo es establecer medidas de vigilancia, prevención y disuasión frente a las malas prácticas de gestión y abandono de residuos en el norte litoral de Santander. Aunque esta inversión está vinculada principalmente a la vigilancia de vertederos en la senda norte, los drones se utilizarán también para el conjunto de las labores de la Policía Local, reforzando las actuaciones de seguridad, vigilancia y control de zonas comunes en todo el término municipal.

Estos sistemas permitirán intensificar la supervisión ambiental, facilitar la coordinación operativa de los equipos y mejorar la respuesta ante conductas incívicas o infracciones medioambientales, como vertidos ilegales, abandono de residuos o cualquier otra práctica contraria a la normativa vigente. El contrato incluirá además la formación técnica especializada al personal de la Policía Local, con el fin de garantizar el máximo rendimiento operativo de los drones y su correcta utilización en labores de vigilancia, control y prevención. El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, explica que las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de octubre y los detalles del procedimiento se encuentran a disposición de las empresas licitadoras en la Plataforma de Contratación del Sector Público. «El Ayuntamiento continúa dotando de nuevos medios y equipamientos a la Policía Local para que pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles», subraya el edil.

