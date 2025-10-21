El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Policía Local de Santander contará con cuatro drones para vigilar los vertederos de la senda norte

El contrato, con un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido), se enmarca en una de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística

Á. C.

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:20

El Ayuntamiento de Santander licita la adquisición de cuatro aeronaves no tripuladas (drones), con sus correspondientes accesorios y emisoras de banda aérea, que estarán destinadas ... a la Policía Local. El contrato, con un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido), se enmarca en una de las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística –que cuenta con fondos europeos– enfocada a mejorar los sistemas de vigilancia de vertederos ilegales, cuyo objetivo es establecer medidas de vigilancia, prevención y disuasión frente a las malas prácticas de gestión y abandono de residuos en el norte litoral de Santander. Aunque esta inversión está vinculada principalmente a la vigilancia de vertederos en la senda norte, los drones se utilizarán también para el conjunto de las labores de la Policía Local, reforzando las actuaciones de seguridad, vigilancia y control de zonas comunes en todo el término municipal.

