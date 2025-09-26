Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza El suceso tuvo lugar en la zona de El Alisal y la víctima presentó una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo

Kevin Barquín Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:32

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio detuvo el pasado 17 de septiembre en la zona de El Alisal (Santander) a una mujer acusada de agredir con una cachava a otra, provocándole una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo.

Según informó la Policía Nacional, el agente circulaba con su vehículo cuando observó cómo una mujer se bajaba de manera precipitada de un turismo portando una cachava. Ante la sospecha de que pudiera estar ocurriendo algo grave, estacionó su coche y se dirigió al lugar. Allí encontró a una mujer tirada y ensangrentada delante de un comercio, mientras la presunta agresora huía a la carrera.

El agente solicitó de inmediato apoyo policial y asistencia sanitaria e inició la persecución de la sospechosa, que llegó a arrojar el bastón entre unos setos antes de ser alcanzada. El policía se identificó y retuvo a la mujer hasta la llegada de las patrullas de servicio.

Los sanitarios desplazados confirmaron que la víctima presentaba una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo, siendo trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La intervención del agente permitió la detención de la presunta autora de un delito de lesiones y la recuperación del objeto con el que se habría producido la agresión. Tras su traslado a dependencias policiales, la mujer quedó a disposición judicial. La autoridad decretó su puesta en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento respecto a la víctima.