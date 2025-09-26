El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza

El suceso tuvo lugar en la zona de El Alisal y la víctima presentó una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:32

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio detuvo el pasado 17 de septiembre en la zona de El Alisal (Santander) a una mujer acusada de agredir con una cachava a otra, provocándole una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo.

Según informó la Policía Nacional, el agente circulaba con su vehículo cuando observó cómo una mujer se bajaba de manera precipitada de un turismo portando una cachava. Ante la sospecha de que pudiera estar ocurriendo algo grave, estacionó su coche y se dirigió al lugar. Allí encontró a una mujer tirada y ensangrentada delante de un comercio, mientras la presunta agresora huía a la carrera.

El agente solicitó de inmediato apoyo policial y asistencia sanitaria e inició la persecución de la sospechosa, que llegó a arrojar el bastón entre unos setos antes de ser alcanzada. El policía se identificó y retuvo a la mujer hasta la llegada de las patrullas de servicio.

Los sanitarios desplazados confirmaron que la víctima presentaba una herida sangrante en la cabeza y una fractura en el brazo izquierdo, siendo trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La intervención del agente permitió la detención de la presunta autora de un delito de lesiones y la recuperación del objeto con el que se habría producido la agresión. Tras su traslado a dependencias policiales, la mujer quedó a disposición judicial. La autoridad decretó su puesta en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento respecto a la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Gema Igual da marcha atrás y descarta seguir con el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  6. 6 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  7. 7

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  8. 8

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  9. 9

    Las mejores imágenes de Cabárceno tienen premio
  10. 10

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza