María Lavín, dependienta, y Juan Herrero, titular del negocio, celebran el premio junto a su perro Daco. DM

La Primitiva deja 54.687 euros en Santander

El boleto que logró en el sorteo de este lunes cinco números más el complementario fue sellado la Administración Nº 9 'Suero', del Paseo de Pereda

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 12:37

Comenta

La alegría recorre hoy el Paseo de Pereda de Santander porque la Administración de Lotería Nº 9 'Suero', situada en el número 1 de esta ... emblemática calle, ha entregado un premio importante. En este negocio, de 122 años de historia, fue sellado ayer un boleto de La Primitiva que ha logrado un premio de segunda categoría (5 números más el complementario). El agraciado recibirá 54.688,62.

