La Primitiva deja 54.687 euros en Santander

La alegría recorre hoy el Paseo de Pereda de Santander porque la Administración de Lotería Nº 9 'Suero', situada en el número 1 de esta ... emblemática calle, ha entregado un premio importante. En este negocio, de 122 años de historia, fue sellado ayer un boleto de La Primitiva que ha logrado un premio de segunda categoría (5 números más el complementario). El agraciado recibirá 54.688,62.

El responsable de la administración, Juan Herrero, cree que hay una alta probabilidad de que el premio se haya quedado en la ciudad porque «el lunes hubo mucho movimiento, sobre todo de gente de por aquí», razonaba. Sin embargo, afirma no sospechar quién puede ser el agraciado aunque «si lo supiéramos no diríamos nada a nadie. Esto es como el confesionario», afirma.

Herrero, que es la cuarta generación de loteros de su familia, celebraba la noticia porque «esto nos ayuda a coger fuerzas de cara a las navidades. Siempre dar un premio es una alegría. Ahora a ver si damos el Gordo».

En el Sorteo de la Lotería Primitiva celebrado el lunes 20 de octubre no ha habido boletos premiados de categoría especial (6 números + reintegro) ni de primera categoría (6 números). De segunda categoría (5 números más el complementario) ha habido dos boletos premiados, el sellado en Santander y otro que ha caído en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany. La combinación ganadora está formada por los números 2 - 8 - 14 - 24 - 28 - 39, más el complementario que ha correspondido al 43 y el reintegro que ha recaído en el 3.