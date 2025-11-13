Procesan por tentativa de homicidio a los dos investigados por apuñalar a los porteros del Sümmum

La titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Santander, Rosa Martínez, ha acordado el procesamiento de los tres investigados por agredir a los porteros de ... la discoteca Sümmum de Santander el pasado 14 de septiembre de 2024.

A los que emplearon un arma blanca durante la agresión, la instructora les imputa un presunto delito homicidio en grado de tentativa y tres y dos delitos de lesiones, respectivamente, y al tercer investigado le atribuye un delito de lesiones.

Según relata la magistrada en el auto de procesamiento emitido el pasado 7 de octubre, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, sobre las 04.45 horas del día de autos, se hallaban en el exterior de la discoteca, ubicada en la calle Casimiro Sainz, tres porteros y un cliente. En ese mismo lugar, se encontraban tres mujeres, dos de ellas parejas sentimentales de dos de los investigados, a los que uno de los porteros les negó la entrada «por haber causado problemas en la discoteca en días anteriores».

Una de las mujeres abandonó la sala en dirección a Puertochico, quedándose las otras dos en el exterior del local. En ese momento irrumpieron en lugar los investigados (dos de ellos familiares) «presumiblemente ofendidos por la decisión». Uno de ellos –que será juzgado el próximo 27 de enero por agredir a un sanitario en el centro de salud Los Castros, que ha perdido parte de la visión de un ojo– agredió a un cliente con «un arma blanca de grandes dimensiones», causándole lesiones en la zona lumbar y el cuello. Otro de los investigados, que también portaba un arma blanca de grandes dimensiones lanzó, junto con el primero, «múltiples y violentas puñaladas contra los tres empleados», alcanzando a uno de ellos en su muslo izquierdo, al segundo en la zona del hemitórax posterior y al tercero en la base pulmonar derecha, en la región lumbar y en la zona pretibial izquierda.

El tercero de los implicados, apunta la jueza, «si bien inicialmente intenta sujetar a los otros dos agresores, cuando uno de los porteros accede al exterior participa activamente en su agresión propinándole fuertes puñetazos y patadas».

Como se recordará, los tres investigados estuvieron fugados durante meses y mientras que al que está imputado por un delito de lesiones se le localizó en el Hospital Valdecilla y quedó en libertad con cargos, a los otros dos les detuvieron en dos domicilios de Santander, decretándose, a continuación, su ingreso en prisión provisional.

Fianza

De cara a garantizar su responsabilidad pecunaria, al margen de las penas de multa que se pudieran interesar por los delitos de lesiones, la magistrada Rosa Martínez le ha impuesto una fianza de 60.927 euros al principal procesado; 55.814 euros al segundo investigado con más cargos y 19.214 euros al que imputa un delito de lesiones, que deberá designar un abogado y procurador. Esas cantidades se han calculado en base a la edad de las víctimas y a la reclamación del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Contra el auto de procesamiento cabe recurso de reforma, y de apelación ante la Audiencia.