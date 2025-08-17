El próximo día 25 se abre la inscripción para las ludotecas de Santander

La red de ludotecas municipales de Santander abrirá el próximo lunes 25 de agosto, a partir de las 14.00 horas, el plazo de inscripción para el último trimestre del año. Las actividades se desarrollarán en las ludotecas Callealtera, Cazoña, Nueva Montaña, Tabacalera, Numancia y Cueto entre el 8 de septiembre y el 23 de diciembre e incluye el periodo no lectivo de octubre.

Así lo ha anunciado la concejala de Familia de Santander Zulema Gancedo, quien ha explicado que habrá dos modalidades a la hora de hacer la preinscripción: las plazas de conciliación, dirigidas a aquellas familias cuyos progenitores trabajan o estudian, y las plazas abiertas al público en general.

Las familias interesadas pueden inscribirse de forma telemática a través de los correos: ludotecaalta@santander.es; ludotecacazona@santander.es; ludotecamontana@santander.es, ludotecatabacalera@santander.es; ludotecanumancia@santander.es; y ludotecacueto@santander.es

En la solicitud deberá figurar el nombre y apellidos de la niña/o, la edad, el nombre, apellidos y teléfono del responsable del menor, y la ludoteca y el turno al que opta.

Las actividades están dirigidas a niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de hacer la solicitud. Las familias numerosas y monoparentales estarán exentas de pago; y se mantiene el precio de 0,53 euros la hora.

En este periodo, se podrán apuntar las reservas tanto para el periodo lectivo, como para el no lectivo (del 27 al 31 de octubre). El plazo para sumarse estará abierto durante todo el periodo o hasta que se acaben las plazas que oferta cada ludoteca.

En estas instalaciones el objetivo es favorecer el desarrollo integral de los más pequeños y su convivencia con otros menores además de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los santanderinos.