Varios empleados ejecutan los trabajos de renovación del pavimento en Daoiz y Velarde. Roberto Ruiz

Realizan trabajos de mantenimiento en la calle Daoiz y Velarde

La previsión es que las obras, que arrancaron el miércoles, estén concluidas a lo largo de la jornada de este viernes

Kevin Barquín

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:37

El Ayuntamiento de Santander está ejecutando estos días unos trabajos de mantenimiento en el pavimento del vial que comunica la calle Daoiz y Velarde con Pancho Cossío, unas labores que comenzaron el pasado miércoles y que, según ha informado el propio Consistorio, concluirán a lo largo de la jornada de este viernes.

Los operarios, que acabarán los trabajos en apenas tres días, retiraron todas las losetas de esta zona semipeatonal cercana a la plaza Cañadío y las han ido sustituyendo una por una por otras nuevas, ya que las antiguas estaban muy desgastadas por el tránsito constante de vehículos y peatones, al estar situadas en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Al tratarse de una calle tan céntrica, la operación –aunque breve– ha resultado 'engorrosa' para quienes habitualmente pasan por allí.

Estas actuaciones, de carácter preventivo y de mantenimiento, forman parte del nuevo servicio de conservación viaria que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado 1 de mayo. Según destacó la alcaldesa, Gema Igual, durante la presentación del servicio, este contrato «no se limita a reparar baches o sustituir baldosas rotas, sino que representa una gestión completa de las infraestructuras viarias municipales, para garantizar que nuestras calles respondan a los estándares de funcionalidad, seguridad y sostenibilidad».

El servicio, adjudicado por un presupuesto de 3 millones de euros anuales y con una duración de cuatro años prorrogable por un quinto, incluye la conservación y el mantenimiento de pavimentos de aceras, calzadas, carriles bici y redes de drenaje, así como todos aquellos elementos que afectan directamente a la movilidad y accesibilidad urbana. Entre las principales novedades, la UTE Pavimentos Santander –integrada por Aceinsa Cantábrico y Seys Medioambiente– que lleva a cabo los trabajos cuenta con un sistema de vigilancia activa las 24 horas del día y los 365 días del año para ofrecer «respuesta inmediata» ante incidencias y mantener una supervisión constante del estado de calles y aceras.

