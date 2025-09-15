El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios clientes, sentados en la terraza de la Casona del Indiano, dentro del Mercado del Este, ubicado en el centro de Santander.

Ver 9 fotos
Varios clientes, sentados en la terraza de la Casona del Indiano, dentro del Mercado del Este, ubicado en el centro de Santander. Daniel Pedriza

El reconstruido Mercado del Este

Este espacio nació como una plaza de abastos y se ha convertido en un punto de encuentro gastronómico que ya completa todos sus locales

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La palabra reconstruido asociada al Mercado del Este no es casual. De hecho, tiene un gran significado. En primer lugar, porque el edificio que se ... levantó entre 1839 y 1842 por la necesidad de ordenar y sanear los lugares de comercio de perecederos, no es el que uno ve cuando pasa hoy en día por la calle Hernán Cortés. Y es que el paso del tiempo hizo lo suyo en este espacio, que nació como una plaza de abastos y terminó cerrando con el deterioro del inmueble como consecuencia. Entre tanto, en 1986 fue declarado bien de interés cultural. En el año 2000, el Ayuntamiento comenzó a rehacer por completo el Mercado con la idea de «aumentar la capacidad funcional» del sitio mediante la creación de un nuevo nivel subterráneo. Solo se salvaron los pilares de roble del mercado, sus basas de piedra y el pavimento de piedra de losas. En julio de 2002 abrió de nuevo sus puertas reconvertido en un centro cultural y comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos
  2. 2

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  3. 3

    Manos a la obra en Santander
  4. 4

    Cantabria supera los 39.500 empleados públicos tras registrar 517 funcionarios más en medio año
  5. 5

    Desembarco leonés en Santander
  6. 6

    ¿Quién era el líder y quién el colista?
  7. 7

    Mboula, el talentoso futbolista virtual
  8. 8

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  9. 9 Las olímpicas del ganchillo se ven las caras en Llanos
  10. 10

    El aparcamiento disuasorio del Ferial de Torrelavega se encarece 170.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El reconstruido Mercado del Este