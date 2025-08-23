El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista aérea de Santander desde una de las calles más céntricas de la ciudad, Calvo Sotelo. Alberto Aja

La redacción del Plan General de Santander se adjudicará este año y estará listo en 2029

Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad pujan por la elaboración del PGOU, que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:37

La tramitación para que Santander cuente con un nuevo Plan General (PGOU) avanza sin prisa y, parece que ahora sí, sin pausa. La ciudad, que ... funciona con un documento urbanístico de casi 30 años, ya ve la luz al final del túnel para que entre en vigor un nuevo texto adaptado a sus actuales necesidades. La licitación ya se ha cerrado y son tres empresas –Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad– las que se postulan para elaborar el documento. Así, la intención del Ayuntamiento santanderino es adjudicárselo a una de ellas en los próximos meses –el presupuesto es de 2,3 millones– para que haya un equipo redactor antes de que termine este año. Eso no quiere decir que su aprobación esté cerca, ya que al tratarse del instrumento urbanístico más importante de la ciudad, en el que se basarán todas las intervenciones que se desarrollen en las próximas décadas, su tramitación es compleja y se alargará casi tres años.

