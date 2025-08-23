La redacción del Plan General de Santander se adjudicará este año y estará listo en 2029

La tramitación para que Santander cuente con un nuevo Plan General (PGOU) avanza sin prisa y, parece que ahora sí, sin pausa. La ciudad, que ... funciona con un documento urbanístico de casi 30 años, ya ve la luz al final del túnel para que entre en vigor un nuevo texto adaptado a sus actuales necesidades. La licitación ya se ha cerrado y son tres empresas –Ezquiaga Arquitectura, Omicron-Amepro y Territorio y Ciudad– las que se postulan para elaborar el documento. Así, la intención del Ayuntamiento santanderino es adjudicárselo a una de ellas en los próximos meses –el presupuesto es de 2,3 millones– para que haya un equipo redactor antes de que termine este año. Eso no quiere decir que su aprobación esté cerca, ya que al tratarse del instrumento urbanístico más importante de la ciudad, en el que se basarán todas las intervenciones que se desarrollen en las próximas décadas, su tramitación es compleja y se alargará casi tres años.

A grandes rasgos, este PGOU se basará en los siguientes objetivos estratégicos. El primero es la ordenación territorial y uso racional del suelo, que integrará una visión metropolitana y que proteja el paisaje; el segundo, la revitalización de la ciudad consolidada, que promoverá la compactación urbana y la regeneración de barrios; tercero, la interacción puerto-ciudad, con el fin de mejorar la relación entre la infraestructura portuaria y la vida urbana: cuarto, mitigación y adaptación al cambio climático; quinto, el fomento de la economía urbana y circular, que minimiza el desperdicio y maximiza el uso de los recursos; en sexto lugar, la movilidad sostenible, que promueva la proximidad y reduzca el tráfico rodado; séptimo; el acceso a la vivienda, con la ampliación de la oferta de vivienda asequible y protegida; y, por último, la innovación digital, que posicione a Santander como ciudad inteligente.

Las tres empresas

En cuanto a las tres empresas que pujan por redactar el nuevo PGOU, Ezquiaga Arquitectura está radicada en Madrid y tiene experiencia en el desarrollo de Planes Generales ya que, como reflejan en la página web del estudio, han desarrollado los de ciudades como Burgos, Segovia, Logroño, Córdoba o Guadalajara. Sin necesidad de ir tan lejos, también han elaborado el de uno de los municipios vecinos de Santander, el de Santa Cruz de Bezana. Además, Ezquiaga ha desarrollado otros tipos de planes urbanísticos o consultorías.

Omicron-Amepro también es madrileña y, en este caso, es una empresa más diversificada. Además de hacer planes de ciudad, también se dedica a otros sectores como la industria, el medio ambiente, las infraestructuras y la gestión del agua. Han realizado el PGOU de Colindres y entre sus clientes suman ayuntamientos, gobiernos regionales, empresas públicas –como Adif o el Canal de Isabel II– y privadas –como Real Madrid o Repsol–.

Por último, Territotio y Ciudad es un estudio de arquitectura de Jerez de la Frontera que actualmente desarrolla los PGOU de Munguía y Legazpia, ambos en el País Vasco. También ha redactado el de Palma de Mallorca, el de Sevilla, el de San Fernando (Cádiz) y de diferentes pueblos de Sevilla, Málaga, Cádiz y Madrid, entre otros, además de otros planes parciales y de protección.

Una vez adjudicada la redacción del plan a una de estas tres empresas, la elegida tendrá por delante el desarrollo de las seis fases que darán forma al documento final y que incluyen diagnóstico, alternativas, evaluación ambiental y propuestas finales. Además, se abrirán canales de participación para que vecinos, colectivos y profesionales puedan expresar sus ideas y propuestas para que contribuyan en el texto final.