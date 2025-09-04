La rehabilitación del parque de Las Llamas se retrasa sin fecha de inicio

El plan de choque para reparar integralmente el parque Las Llamas, que acumula desperfectos, se retrasa sin una fecha prevista de inicio. La idea ... que manejaba el equipo de gobierno del PP es que los trabajos, que ejecutará Rucecan por 1,1 millón de euros, comenzaran este verano. Sin embargo, la última Junta de Gobierno Local de agosto aprobó la ampliación del plazo de inicio de las obras hasta que se adjudique el contrato de la dirección facultativa de estos trabajos. Por ello, en la misma reunión de la Junta, también se aprobó el expediente para contratar ese servicio por un presupuesto de 25.445 euros. «Una vez adjudicado este contrato de dirección de obra, se podrá poner en marcha esta actuación que forma parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Santander para modernizar y asegurar la funcionalidad de este espacio público de acuerdo a un plan integral para renovar Las Llamas», explican fuentes municipales.

A pesar de que el parque de Las Llamas pedía a gritos una reparación desde hace años –con parte de sus pasarelas valladas, degradadas por el paso del tiempo y el clima–, no fue hasta 2023 cuando se encargó una inspección a Eurocontrol. Entonces, se determinó la necesidad de intervenir en varios elementos estructurales del parque. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, incluye también la reparación de los taludes y jardineras, donde se utilizarán técnicas avanzadas de consolidación, como la instalación de geomallas tridimensionales y la proyección de sustratos especiales que permitirán revegetar las superficies afectadas. Esto reforzará la estabilidad del terreno y mejorará la integración paisajística del parque. Otro aspecto crucial será la renovación de las pasarelas. Estas plataformas de madera serán sustituidas por estructuras de composite ecológico, un material más duradero y sostenible. Además, las estructuras metálicas de soporte serán tratadas con un sistema de pintado especial, que prolongará su vida útil al protegerlas de la corrosión.

En cuanto a las barandillas y protecciones, se instalarán nuevas estructuras en diversas áreas del parque, particularmente en las escaleras, para mejorar la seguridad de los usuarios. En todos los casos, estos elementos seguirán normativas de seguridad vigentes y estarán fabricadas con materiales anticorrosivos de alta durabilidad. La intervención incluye la instalación de dos compuertas en los canales que conectan las aguas dulces y saladas del parque, para controlar mejor los flujos de agua, facilitando las tareas de mantenimiento y limpieza.

No es la única actuación que está pendiente por ejecutar en el pulmón de Santander, que el pasado mayo cumplió 18 años sin fecha para llevar a cabo la ampliación que pretendía sumar 400.000 metros cuadrados más, hasta la bajada de San Juan.

La zona infantil

Otro de los asuntos que sí que parece que verá la luz antes, según recuerda el propio Ayuntamiento, es el proyecto para cubrir el área infantil, que se aprobó el pasado mayo y cuenta con un presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros.

Prevé una intervención que incluye tanto la construcción de las cubiertas como la renovación total de los juegos infantiles existentes, la demolición y reposición de pavimentos, la instalación de un sistema de alumbrado adaptado y la urbanización de las zonas de estancia y tránsito.