El estado de las maderas de las pasarelas del parque de Las Llamas, que acumula desperfectos. Daniel Pedriza

La rehabilitación del parque de Las Llamas se retrasa sin fecha de inicio

La previsión del Ayuntamiento de Santander era que las obras de renovación comenzaran este verano, pero no lo harán hasta que se adjudique su dirección facultativa

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:20

El plan de choque para reparar integralmente el parque Las Llamas, que acumula desperfectos, se retrasa sin una fecha prevista de inicio. La idea ... que manejaba el equipo de gobierno del PP es que los trabajos, que ejecutará Rucecan por 1,1 millón de euros, comenzaran este verano. Sin embargo, la última Junta de Gobierno Local de agosto aprobó la ampliación del plazo de inicio de las obras hasta que se adjudique el contrato de la dirección facultativa de estos trabajos. Por ello, en la misma reunión de la Junta, también se aprobó el expediente para contratar ese servicio por un presupuesto de 25.445 euros. «Una vez adjudicado este contrato de dirección de obra, se podrá poner en marcha esta actuación que forma parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Santander para modernizar y asegurar la funcionalidad de este espacio público de acuerdo a un plan integral para renovar Las Llamas», explican fuentes municipales.

