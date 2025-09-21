Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Desde que el pasado diciembre el Ayuntamiento de Santander licitara el millonario contrato de basuras -tendrá una duración de diez años, sin posibilidad de ... prórroga, y un precio base de 251 millones- las noticias al respecto se han ido sucediendo con cuentagotas al tratarse de un procedimiento «largo y que requiere de un trabajo duro». Así justificaba la espera la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que, al mismo tiempo, confirmaba que el contrato estaría adjudicado antes de que acabe este año. Primero se conoció que las cinco grandes empresas nacionales de las basuras -Valoriza, Urbaser y las UTE FFC-Copsesa y Acciona-Oxital- pujaban por hacerse con el servicio. Y después, que un comité de expertos iba a analizar sus ofertas. Una valoración que se conoció hace poco más de una semana y que concluyó que las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa eran las mejores valoradas, posicionándose Acciona-Oxital en el tercer puesto. Un contexto que cambió tras conocerse que la oferta económica de esta última logró la mejor puntuación -30 puntos de 30, gracias a una oferta de 230 millones, lo que supone una baja del 8,17%- y que, por lo tanto, se convierte en la licitadora favorita para hacerse con el contrato más importante del Consistorio.

¿Cuáles son sus puntos más fuertes y débiles? La respuesta está en el análisis del comité de expertos, plasmado en un informe de 66 páginas en el que se evalúa a las empresas, que pueden conseguir hasta 70 puntos, en base a cinco factores: la metodología, los medios materiales, la contenerización, la organización de la infraestructura del servicio y el control, seguimiento y coordinación estratégica de la tarea.

53 Contenedores en superficie Son 53 contenedores en superficie en 30 ubicaciones, «que sustituyen de forma provisional a los buzones neumáticos mientras se lleva a cabo la reparación». Es la actuación principal por parte del Ayuntamiento del «plan de actuación temporal para reforzar la recogida y limpieza en Castilla-Hermida y Calle Alta, afectadas por la avería de uno de los turbos de la maquinaria de aspiración de la recogida neumática». Eso, y una limpieza con agua de las zonas más afectada

Por partes. En el apartado de metodología, la UTE obtuvo 19,55 sobre 25 puntos, que se explican de la siguiente manera. En primer lugar, por la 'recogida de residuos'. Los expertos resumen que la oferta acredita el cumplimiento de los requisitos de los pliegos en todas las fracciones y sistemas de recogida. No obstante, matizan, no incorpora mejoras técnicas de alcance relevante en la integración del biorresiduo en la red neumática -sí lo hacen otras licitadoras-, optando en su lugar por el contenedor en superficie en ese ámbito. Sobre la 'limpieza viaria' justifican la puntuación considerando «tanto el cumplimiento de los requisitos mínimos como el alcance de las prestaciones y la intensidad horaria ofertada». Además, ponderan la correcta estructuración técnica, la amplitud de servicios desarrollados y observan «limitaciones en determinados apartados en cuanto a grado de detalle y cobertura».

Hay otro apartado dentro de la metodología que es el de 'transporte y destino final'. No es su punto más fuerte ya que, a pesar de que el planteamiento garantiza el cumplimiento de lo previsto en los pliegos, «el grado de desarrollo de la planta de transferencia y de los sistemas de control sitúa la propuesta en un nivel intermedio en comparación con otras ofertas», dice el informe.

Uno de los puntos clave para los ciudadanos es la 'desratización', incluida también en esta parte. Y su propuesta aporta «mejoras verificables en control y trazabilidad mediante sistemas digitales avanzados y alerta temprana». También está el apartado de 'limpieza de sumideros', donde se acredita un «nivel adecuado en organización y dotación, aunque con un inventario de sumideros limitado y sin desarrollo específico en determinados apartados». Por último, dentro del apartado de Metodología, está el 'plan de implantación', que en ningún caso podrá exceder del año de duración desde la toma de posesión. En el caso de la UTE, se compromete a hacerlo en dos meses.

El segundo de los cinco apartados analizados es el de los Medios Materiales. En este caso, se divide también en varios subapartados. El primero se refiere a los 'medios matriculables' -número, características y horas de funcionamiento-. La oferta «resulta técnicamente solvente, alineada con los objetivos ambientales del pliego y con un desarrollo acústico acreditado». También están los 'medios no matriculables', donde son fuertes. «La combinación de inventario suficiente, alta electrificación y mantenimiento definido sitúa la propuesta en un nivel técnico elevado». Por último, está el punto de 'instalaciones necesarias para la prestación del servicio', sobre la que han presentado una documentación «amplia y consistente».

Las claves Oferta económica El director económico financiero municipal deberá emitir ahora un informe de viabilidad

30 puntos obtuvo Acciona-Oxital en la oferta económica, la nota más alta a la que podía aspirar

Siguiente gran apartado: La Contenerización. Por un lado está la 'recogida de fracción resto', en la que los expertos destacan «la adecuación de los sistemas soterrados, planteando la sustitución del hormigón por un tratamiento bituminoso que evite filtraciones y asegure la estanqueidad». Sin embargo, el cronograma general de implantación se extiende hasta diez meses en algunos servicios, «siendo más dilatado que en otras». En el subapartado de la 'recogida selectiva a pie de calle' se hace un planteamiento «adecuado y completo, con cobertura suficiente, medidas operativas correctas y un grado apreciable de innovación digital y de gestión». Mejora aún más en el 'resto de recogidas propuestas', que son los aceites de cocina usados o residuos voluminosos. «Sobresale en amplitud de fracciones, detalle de capacidades y soluciones innovadoras de reutilización». Por último, está el 'lavado y mantenimiento de los contenedores', donde «hay un equilibrio» entre el cumplimiento estricto de los pliegos, medidas complementarias y refuerzo estacional».

Cuarto gran apartado. La Organización de la Infraestructura del Servicio. En conjunto, la oferta presenta un grado de desarrollo «adecuado en personal, medios e instalaciones, pero con carencias en el detalle del plan de implantación». El último apartado analizado es el de Control, Seguimiento y Coordinación Estratégica del Servicio. Por un lado está el 'equipo de control y funciones', donde se define un equipo multidisciplinar, con organigrama preciso y funciones desglosadas por integrante, cubriendo control del servicio, calidad y percepción ciudadana. El otro subcriterio es la 'plataforma de gestión y equipamiento de campo', para la que la UTE presentó la plataforma de software comercial especializado Sigeus, que cumple «satisfactoriamente con todos los requisitos funcionales mínimos».