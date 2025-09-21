El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los nuevos contenedores en superficie ya sustituyen a los estropeados. Alberto Aja

Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

El comité de expertos sitúa a la UTE en el tercer puesto por su apartado técnico, aunque lidera la licitación por su propuesta económica

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Desde que el pasado diciembre el Ayuntamiento de Santander licitara el millonario contrato de basuras -tendrá una duración de diez años, sin posibilidad de ... prórroga, y un precio base de 251 millones- las noticias al respecto se han ido sucediendo con cuentagotas al tratarse de un procedimiento «largo y que requiere de un trabajo duro». Así justificaba la espera la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que, al mismo tiempo, confirmaba que el contrato estaría adjudicado antes de que acabe este año. Primero se conoció que las cinco grandes empresas nacionales de las basuras -Valoriza, Urbaser y las UTE FFC-Copsesa y Acciona-Oxital- pujaban por hacerse con el servicio. Y después, que un comité de expertos iba a analizar sus ofertas. Una valoración que se conoció hace poco más de una semana y que concluyó que las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa eran las mejores valoradas, posicionándose Acciona-Oxital en el tercer puesto. Un contexto que cambió tras conocerse que la oferta económica de esta última logró la mejor puntuación -30 puntos de 30, gracias a una oferta de 230 millones, lo que supone una baja del 8,17%- y que, por lo tanto, se convierte en la licitadora favorita para hacerse con el contrato más importante del Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  2. 2

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  3. 3

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  4. 4 Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores
  5. 5

    La oferta de pisos turísticos se multiplica por trece en Cantabria en cinco años y supera a la de los hoteles
  6. 6

    La huella cántabra en la fragata F-111
  7. 7 Liérganes acepta la Casa del Intendente de Riaño, donada al pueblo y al Gobierno
  8. 8

    La puntualidad de las Cercanías de Feve crece al 97%, pero cae en picado en Renfe
  9. 9 Attaoui, quinto en la final de 800
  10. 10

    Intenta apuñalar a una mujer y a su perro y agredir a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras