Este sábado llega la Marcha de las Cinco Playas, siete kilómetros de apoyo a la investigación del cáncer La prueba solidaria, que está abierta a todos los públicos, comenzará a las 10.30 horas en La Magdalena para recorrer la costa de Santander hasta Mataleñas

Anai Sainz de la Maza Santander Martes, 16 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

Una marea solidaria recorrerá este próximo sábado el litoral de Santander. La VIII Marcha de las Cinco Playas contra el cáncer, presentada ayer en el Ayuntamiento, quiere volver a llenar la costa de caminantes con el objetivo común de recaudar fondos para la investigación y la atención a pacientes y familias afectadas por esta «terrible enfermedad». Como ya es tradición, el punto de partida será la campa de La Magdalena (10.30 horas). El recorrido, de unos siete kilómetros, atravesará las playas del Camello, El Sardinero, Molinucos y Mataleñas, para concluir en la Avenida del Faro. Se trata de una marcha no competitiva y abierta a todos los públicos, en la que no es necesario completar la distancia. Incluso las mascotas tendrán su espacio, con un punto de avituallamiento específico.

Antes de la salida, un monitor dirigirá ejercicios de calentamiento y, al finalizar, la Policía Nacional ofrecerá una exhibición con sus perros. Uno de los momentos más llamativos será el sorteo del dorsal, cuyo ganador se llevará su peso en langostinos, un clásico patrocinado desde hace ocho años por la empresa Compesca.

A tener en cuenta Día del evento El próximo sábado, 20 de septiembre.

Hora de comienzo A partir de las 10.30 horas.

Punto de salida La campa de La Magdalena.

Precio 5 euros, 12 con camiseta conmemorativa.

Puntos de venta Sede de la AECC de Santander o El Corte Inglés.

Descuentos Cupones para los inscritos en El Corte Inglés.

La concejala de Salud, Zulema Gancedo, definió la cita como «un proyecto bonito que simboliza caminar juntos, de un modo solidario». A su lado, la gerente en Cantabria de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Celia García Horta, puso las cifras sobre la mesa: solo en 2024, la asociación ha atendido a más de 2.000 pacientes en la región, cuenta ya con más de 14.000 socios y casi 200 voluntarios. A su vez, financia cinco proyectos de investigación en Cantabria, a los que este año se suman dos becas doctorales más. «Tenemos comprometidos más de 500.000 euros en investigación, y es fundamental que la ciudadanía sepa que ese dinero se traduce en proyectos concretos con nombres y resultados», destacó García Horta durante la presentación.

Los dorsales, con un precio de 5 euros –12 si se adquiere la camiseta conmemorativa–, ya pueden adquirirse en la sede de la AECC en Santander, en El Corte Inglés o a través de los voluntarios. La cadena de grandes almacenes colabora además con bonos descuento para quienes formalicen allí su inscripción.

Servicios para los pacientes

La Marcha de las Cinco Playas no es solo un paseo junto al mar. «Es caminar todos juntos, promocionar hábitos de vida saludables y recaudar fondos para que podamos seguir ofreciendo servicios», recalcó García Horta. Entre ellos, se encuentran la atención psicológica, social, laboral y de fisioterapia, además de programas de prevención en tabaquismo, alimentación y exposición solar.

Ampliar

La prueba será también el preludio de otro evento. El 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la asociación organizará en la plaza Porticada una jornada divulgativa en la que los investigadores presentarán sus proyectos a la ciudadanía a partir de las 18.00 horas. «Son jóvenes que trabajan en líneas de investigación específicas y sostenibles. Queremos que la sociedad los conozca y que entienda que cada euro recaudado tiene un destino», subrayó García Horta.