El PP saca adelante el Presupuesto para Santander con el apoyo de David González Imagen del pleno celebrado esta mañana. / Roberto Ruiz El Pleno ha tenido un marcado acento electoral, con las elecciones a seis meses vista ÁLVARO MACHÍN Santander Miércoles, 21 noviembre 2018, 15:01

El Pleno Extraordinario celebrado para debatir y votar el Presupuesto de 2019 dejó claras varias cosas. La primera –esperada– es que los populares siguen contando con el apoyo del concejal no adscrito David González (ex de Ciudadanos) para sacar adelante sus políticas. La segunda, que la visión sobre la realidad santanderina del equipo de gobierno y del resto de la oposición se sitúa en extremos irreconciliables que hacen imposible cualquier acuerdo. Mismos temas –incluso mismos números sobre la mesa– y visiones radicalmente diferentes. Y este punto, habitual en toda la legislatura, se hizo aún más visible con las elecciones a seis meses vista. Porque la tercera conclusión del Pleno es que la atmósfera electoral está ya instalada en el salón del ayuntamiento. El debate sonó, sobre todo, a balance.

Las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno, con 197,4 millones como cifra genérica, salieron adelante con catorce votos a favor y trece en contra. La diferencia, un voto, fue la que aportó David González, que confirmó lo que ya había adelantado en la Comisión de Economía. Fue un sí absoluto. Votó a favor del Presupuesto y en contra de todas las enmiendas presentadas por el resto de grupos. Las cinco a la totalidad de los representantes de Izquierda Unida, PRC, PSOE y los no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva y las 28 parciales que añadió esta última. Y también votó junto a los populares para sacar adelante la Plantilla Municipal del próximo ejercicio (que contó con un voto en contra y doce abstenciones), el otro punto del orden del día.

Todo, en una mañana bronca sobre todo por el enfrentamiento verbal entre Mantecón y la alcaldesa, Gema Igual, al hilo del reparto de los tiempos en las intervenciones. Igual, de hecho, retiró la palabra al edil, que siguió hablando pese a todo y que acabó marchándose de la sala. La ejecución del presupuesto, las posibilidades o no de negociar las cuentas o la participación ciudadana centraron un debate de blancos y negros. Sin grises. Si la oposición –siempre sin contar a González– hablaba de una escasa ejecución presupuestaria (y, por tanto, unos presupuestos irreales), el equipo de gobierno respondía que «sólo hace falta salir a la calle». Y lo que para el PP es «falta de propuestas» para «aunar esfuerzos» para los demás –menos González– es únicamente «imponer su voluntad» con unos números «aprobados de antemano».

La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, expuso de forma breve las líneas maestras del documento como introducción al debate. Habló de crecimientos en bienestar social, igualdad o cooperación al desarrollo. De inversiones productivas y de políticas «para generar empleo y actividad económica». La edil defendió que la situación económica del Ayuntamiento es «muy favorable» y se centró, sobre todo, en la rebaja de impuestos. «El tipo impositivo del IBI se situará en el mínimo de todas las capitales de provincia», dijo tras asegurar que los santanderinos «se ahorrarán trece millones de euros». Dijo eso y afeó a la oposición –salvo a González– su falta de propuestas. «Una decepción», definió.

A Mantecón, el primero en contestar, la explicación le pareció escasa. «Resumir un presupuesto en cinco minutos y dedicar tres de ellos a meterse con la oposición... He estado en reuniones de asociaciones de vecinos y peñas quinielísticas que dedican más tiempo a sus cuentas». A juicio del edil no adscrito, el documento es «pobre, vacío». Su intervención se centró en «desmentir el discurso de la falta de colaboración», denunciar la «falta de participación» y la escasa ejecución real de las partidas presupuestadas «por una gestión caprichosa e ineficaz». Y esos asuntos se fueron repitiendo prácticamente en todas las intervenciones de los portavoces.

Cora Vielva (ex de Ciudadanos y ahora no adscrita) insistió en que «no incluyen nada de lo que se les propone». «Ni saben negociar ni quieren consensuar». Y, además, y ya en ese clima preelectoral, enumeró una serie de asuntos precedidos de la coletilla «los vecinos no olvidarán...». MetroTUS, «licencias exprés en el edificio de la calle del Sol», incendio del MAS, conciertos de la campa...

Miguel Saro (IU) echó por tierra los números por las «bases ficticias en las que se basan». «Parten de una realidad que no existe». Él fue el más insistente en lo del «incumplimiento de la ejecución» con datos de la «Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos». «Los únicos programas de gasto que de verdad se pagan son los que están destinados a pagar a las empresas que prestan servicios externalizados», aseguró. A su juicio, los populares presentan un «documento que no tienen intención de cumplir». Y en una línea similar fue José María Fuentes-Pila (PRC). Tras definir el panorama como «un equipo de gobierno a la deriva y un concejal –por González– que asiste al hundimiento aplaudiendo», insistió en la falta de ejecución, de diálogo y de participación ciudadana. «Si escucharan a los ciudadanos se hubieran ahorrado los siete millones que costó el despropósito del MetroTUS». El portavoz regionalista entró de lleno en el tema electoral al referirse a la bajada de impuestos anunciada por el PP. «Lo que han hecho con los impuestos es apretar el nudo cada vez más fuerte y ahora, a seis meses de las elecciones, aflojarlo un poco».

Con todo, el que dio a su intervención un mayor aire de balance fue Pedro Casares. Un balance enfilado directamente a la cabeza de la alcaldesa. «Ha quedado demostrada su incapacidad», le dijo a Gema Igual. «Señora alcaldesa –continuó–, no ha entendido nada, pero los ciudadanos lo han entendido todo». Y, así, de las cuentas dijo que estaban pensadas «para intentar frenar la caída de votos» y que las «bajadas de impuestos a la desesperada» eran «mínimas comparadas con las subidas históricas» de los últimos años. Deuda, ejecución, «desmantelamiento de lo público»... «Uno tiene que saber llegar, pero también saber marcharse. Y Santander ha perdido cuatro años, que serán los últimos».

Para completar el abanico de intervenciones durante la mañana quedaron las dos más breves. David González justificó su apoyo al presupuesto, sobre todo, por «la bajada de impuestos». «Es un eficaz descenso frente al aumento por parte de otras administraciones». Y de hecho centró sus minutos en destacar el escaso o a veces negativo papel del Estado y especialmente del Gobierno de Cantabria en los números que afectan a la capital cántabra.

Pero para escueta, la única intervención de Tatiana Yáñez Barnuevo, de Ganemos. Fueron 37 segundos. Los utilizó para denunciar «el fraude político» de la aprobación de estas cuentas con el voto a favor de González a cambio de una «contraprestación» que exigió conocer.

La segunda vuelta

Participación ciudadana, cumplimiento del presupuesto, datos de empleo, deuda... González Pescador retomó todos los dardos lanzados por los portavoces. Y dio la vuelta a las conclusiones. Sobre todo, devolviendo a regionalistas y socialistas sus acusaciones trasladándolas a su gestión al frente del Gobierno de Cantabria en lucha contra la pérdida de población, plazos de pago a proveedores y, sobre todo, impuestos. Defendió que Santander cuenta con «una herramienta pionera en participación ciudadana» (los presupuestos participativos) y que la ciudad es «en la que más bajó el paro» comparada con las capitales de su entorno. Se fijó en «la normativa contable local» para hablar de la ejecución presupuestaria, «que lleva niveles absolutamente normales». «Y decir lo contrario es mentir e inventar. Es fácil comprobar que todo lo que ponen de manifiesto es sólo un montaje para no aprobar las cuentas».

Con todo, ese toma y daca se prolongó con los mismos asuntos hasta la finalización del debate. Los mismos temas y las radicalmente opuestas visiones. Blanco y negro. De ahí al final fue insistir en lo que ya se había dicho. Y también lo hizo Gema Igual en su turno de cierre. «Llevo mucho tiempo en este Ayuntamiento y lo hemos intentado todo», dijo sobre su voluntad de negociar. «Pero ante enmiendas a la totalidad no cabe ningún diálogo». Ella insistió en lo de «salir a la calle» para ver si se gasta el dinero de las partidas y, para responder a los que le dijeron que de aquí a mayo veremos «polvo de obra», dijo que el «polvo lo llevamos viendo aquí muchísimo tiempo». «Nosotros no escuchamos a los vecinos siete u ocho meses. No depende de que si me tengo que hacer más conocido me tiro a la calle. Nosotros estamos todos los días en la calle».

Luego votaron. Catorce a trece. Aprobado.