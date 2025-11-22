Santander abrirá el 1 de diciembre la inscripción al programa 'El Inviernuco'

EFE Santander Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santander abrirá el lunes 1 de diciembre el plazo para inscribirse en el programa municipal de conciliación 'El Inviernuco' que se celebrará del 24 de diciembre al 7 de enero y este año tendrá por lema 'Jugando en Igualdad'.

La concejala de Familia, Zulema Gancedo, ha recordado que se trata de un recurso diseñado para dar respuesta a las necesidades de conciliación de los padres y madres que trabajan de cara al periodo no lectivo de Navidad y al tiempo, busca favorecer el ocio y el bienestar de los pequeños, así como fomentar la educación en valores.

Dirigido a menores santanderinos de entre 3 y 12 años, se celebrará en los colegios Cisneros, María Blanchard, Marqués de Estella y Arce Bodega, -cubriendo así distintas zonas de la ciudad-, y como en cada edición, habrá monitores especializados en la atención a niños con necesidades especiales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Gancedo ha animado a las familias a inscribir a sus hijos e hijas a través de la web www.inviernuco.es e informado que, al tratarse de un programa de conciliación, tendrán preferencia las familias en las que trabajen el padre y la madre o uno de ellos en caso de familias monoparentales.

Para el turno de conciliación, las familias pueden solicitar plazas hasta el miércoles 10, la publicación de los listados de admitidos de conciliación y vacantes turno libre será el 12 diciembre de forma que la inscripción para este último turno se abrirá a partir del lunes 15.

Las familias que lo deseen pueden ampliar información del programa y resolver sus dudas a través del correo electrónico infoinviernuco@gmail.com o en el teléfono 681 953 939.

El programa tendrá una duración total de 8 días (24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero) y se desarrollará entre las 08.00 y 15.30 horas, ofreciendo además un horario flexible de entrada a las ocho, nueve o diez de la mañana.

El grueso de las actividades se desarrollará entre las 10.10 y 13.20 horas y también habrá salida flexible, a las 13.30, 14.30 o 15.30 horas de forma que las familias que quieran que sus hijos coman tendrán que llevar la comida.