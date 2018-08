Santander concede casi seis nuevos vados al mes y ya suma 2.481

Los cincos supuestos por los que se deniegan

Hay cinco supuestos concretos en los que el Ayuntamiento no concede nunca un vado. No se autoriza en zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a los mismos impidiera el desarrollo de la vegetación. Tampoco en esquinas o chaflanes de edificios (la distancia mínima a éstos será de cinco metros). Ni se permiten a menos de diez metros de los semáforos. O cuando, por las características de la calle, no se pueda acceder al inmueble si no es con maniobras que entorpezcan el tráfico. Y, finalmente, se dice que no al vado si la intensidad de peatones en una acera lo desaconseja.