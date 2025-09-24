Santander duplica el dinero para la plaza de toros y destinará 70.000 euros en 2026

Candela Gordovil Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santander destinará 70.000 euros a la Sociedad Plaza de Toros en 2026, el doble que este año –35.000 euros–. Lo hace «para seguir con el proceso de mejora del coso de Cuatro Caminos». Por eso, el Consejo de Administración de la entidad aprobará el viernes el presupuesto del próximo año. El aumento en la dotación municipal busca contribuir a la financiación de los gastos corrientes de la entidad, «que cuenta con una trabajadora en plantilla, y de las inversiones que requieren los trabajos de adecuación del coso santanderino».

Este incremento llama la atención si se repasa el Presupuesto del Ayuntamiento desde 2020, documento en el que se detalla partida por partida a qué ira destinado el dinero municipal. Y es que el de 2020 fue el primer año en el que la Feria de Santiago fue organizada por una empresa privada en vez de por el propio Consistorio –aunque después se canceló por la pandemia–. Entonces, la partida presupuestaria a la plaza fue de 50.000 euros. Y en el resto de presupuestos, hasta el de 2025, de 35.000 euros. Sin embargo, la polémica por el papel que juega el Ayuntamiento en el coso no es nueva. La oposición criticó, cuando la gestión aún era pública, la subvención de 100.000 euros que aportaba el Consistorio para el mantenimiento de la plaza y la Feria de Santiago. De hecho, consiguieron que el pleno aprobara la retirada de esa subvención y que la feria fuera gestionada por una empresa privada. Este giro en el modelo de gestión reavivó las críticas al entender que aunque no se destinara la subvención, se hacia año a año a través de las partidas presupuestarias.