De izquierda a derecha, Beatriz Díez, Javier Acero, Isabel Fernández, Rosa Vega, Beatriz Cruz, Mónica Rodríguez, Gema Igual, Marián Montero, Gaspar Laredo, Borja Pérez, Javier Puente, Gonzalo Cayón y Álvaro Lavín, ayer, en la Gala del Comercio de Santander celebrada en el Teatro Casyc.

Juanjo Santamaría

Santander homenajea a sus comerciantes

La I Gala del Comercio reconoce a Monper Chocolate, Salón Seensay, Bea la de las flores y Casa Maestro

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:20

La evolución de las ciudades no se entendería sin sus comercios ni las historias que hay detrás de cada mostrador. Un crecimiento a lo largo ... de los años que nace, por ejemplo, de la «ilusión y el orgullo» con el que Gloria Carral, de Ultramarinos La Hermida, en Menéndez Pelayo, miraba a su padre de pequeña hasta que, años más tarde, se puso al frente de un negocio con más de 125 años de trayectoria. Este fue uno de los testimonios que ayer se escucharon en un vídeo que sirve como homenaje a los comerciantes de Santander, gracias a la I Gala del Comercio, celebrada en el Teatro Casyc.

