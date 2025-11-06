Santander homenajea a sus comerciantes

La evolución de las ciudades no se entendería sin sus comercios ni las historias que hay detrás de cada mostrador. Un crecimiento a lo largo ... de los años que nace, por ejemplo, de la «ilusión y el orgullo» con el que Gloria Carral, de Ultramarinos La Hermida, en Menéndez Pelayo, miraba a su padre de pequeña hasta que, años más tarde, se puso al frente de un negocio con más de 125 años de trayectoria. Este fue uno de los testimonios que ayer se escucharon en un vídeo que sirve como homenaje a los comerciantes de Santander, gracias a la I Gala del Comercio, celebrada en el Teatro Casyc.

La cita, que organizó el Ayuntamiento junto a la Federación del Comercio de Cantabria (Coercán), la Cámara de Comercio y la Fundación Caja Cantabria, congregó a una multitud de comerciantes y clientes que quisieron apoyar al sector en una gala que estuvo amenizada por el grupo de música tradicional Fetén, Fetén. Aunque el momento más esperado de la noche llegó con los sobres de los premiados.

Los primeros en subir al escenario fueron Marián Montero y Borja Pérez, de Monper Chocolate, una tienda ubicada en la calle Isabel II, esquina con Calderón de la Barca. Recibieron el Premio al Nuevo Comercio, en reconocimiento a los emprendedores. El Premio a la Innovación y Digitalización, para valorar la apuesta por las nuevas tecnologías, se lo llevó Mónica Rodríguez, del Salón Seensay, en la calle Cádiz. De los cuatro galardones, uno de los más especiales fue el Premio del Cliente, elegido por los votos de los propios compradores y que se llevó Beatriz Cruz, al frente de la floristería Bea la de las flores, en la calle Alta. Y por último, el Premio al Comercio con Historia recayó en Javier Acero e Isabel Fernández, de Casa Maestro, una tienda situada en la calle Florida y dedicada a los dulces y frutos secos.