Peregrinos y turistas tras desembarcar de una pedreñera en Santander. Javier Cotera

Santander superó el 88% de ocupación hotelera en agosto

Los establecimientos alcanzaron el 82,91% durante el mes de julio, con picos de más del 91% en la celebración de la Semana Grande

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Los hoteles de Santander registraron una ocupación media del 88,59% durante el pasado mes de agosto, con varios establecimientos que rozaron el lleno. Además, ... la práctica totalidad de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas de la capital cántabra registraron cifras por encima del 80%.

Santander superó el 88% de ocupación hotelera en agosto