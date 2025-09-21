Santander superó el 88% de ocupación hotelera en agosto

Los hoteles de Santander registraron una ocupación media del 88,59% durante el pasado mes de agosto, con varios establecimientos que rozaron el lleno. Además, ... la práctica totalidad de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas de la capital cántabra registraron cifras por encima del 80%.

Son datos dados a conocer por el concejal de Turismo, Fran Arias, quien hizo una valoración «muy positiva» del verano santanderino para el sector, que también vivió un mes de julio con una ocupación muy elevada, del 82,91%, lo que se traduce en un 83,91% de promedio global en el periodo estival.

Arias destacó además los picos de ocupación durante el mes de julio, como los alcanzados durante la Semana Grande, con jornadas que superaron promedios del 91%.

En su opinión, estas cifras confirman «la importante afluencia de visitantes que eligen Santander para disfrutar de sus vacaciones y la consolidación como un destino de referencia para visitantes nacionales e internacionales», una circunstancia a la que no es ajeno, según añadió, «el esfuerzo del Ayuntamiento para desplegar durante el verano una intensa programación de eventos de calidad que, sin duda, resulta clave para que muchas personas se decidan por nuestra ciudad». Los resultados, opina, «respaldan nuestra apuesta para diversificar y consolidar la oferta turística de Santander».