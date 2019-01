Los santanderinos demandan más parques Parque del renacuajo, en San Román, junto al colegio Verdemar. La zona se saneó y aseguró para que pueda ser utilizada. / Roberto Ruiz Zonas verdes con áreas de juego infantil, renovaciones integrales de calles y más arbolado son las principales peticiones en los presupuestos participativos Santander Miércoles, 2 enero 2019, 07:16

¿Qué piden los santanderinos cuando se ponen 150.000 de euros a su disposición para mejorar sus entornos inmediatos? Pues en 2018 han reclamado, sobre todo, pequeños parques, con áreas de juego infantil, y también que se cubran algunos que ya existen. También demandan renovaciones integrales en calles (con pavimentación, urbanización etc.), que se plante arbolado, que se instale mobiliario urbano... Y, en esta ocasión, hasta una pista para la práctica del skate. Estas son algunas de las ideas que está valorando ahora mismo el Ayuntamiento dentro del capítulo de presupuestos participativos, un programa que se puso en marcha en 2016 para permitir a los vecinos que hagan su propia carta a los Reyes Magos. Este año se han recibido 522 propuestas, lo que triplica de forma amplia las recibidas en la primera edición.

Aunque solo habrá respuesta municipal positiva si se cumplen una serie de requisitos: que el proyecto sea de interés general, que se pueda llevar a efecto en un espacio público, que no sea una inversión que el Consistorio ya tenía en cartera o anunciada, que no contravenga ninguna ordenanza y que el gasto que haya que realizar no supere la cifra citada. Esta cantidad se ha incrementado ahora de forma global hasta los 1,5 millones de euros desde el millón con que se había dotado en los dos ejercicios anteriores.

522 propuestas se han presentado este año. Los técnicos municipales están haciendo criba.

Los técnicos municipales están en el proceso de criba de las ideas, de las cuales 309 han llegado a través del registro municipal, 150 por medio de la página web y otras 63 se han recogido en los centros cívicos. El proceso, en cualquier caso, va para largo: hace poco, una junta de gobierno local aprobó licitar 10 propuestas de presupuestos participativos correspondientes a 2017. Y es que las obras, aunque sean pequeñas, llevan la misma tramitación que cualquier otra, explican fuentes municipales.

Entre las que ya están a punto de adjudicarse (del año pasado) están la reforma de la Fuente Jumeiros en Peñacastillo, el entorno de la iglesia de San Román, la ejecución de una acera en la calle de El Somo, un nuevo paso de peatones en la calle Fernando de los Ríos a la altura del número 52 e hidrantes en la zona de Santa Teresa y Francisco Palazuelos. También se instalarán dos nuevas marquesinas en el Paseo de General Dávila 206 y en la calle Ricardo León. El presupuesto para todo este paquete de actuaciones asciende a más de 116.000 euros.

El año pasado, casi 80

En total, el año pasado se habían recibido 415 ideas de las que se admitieron 79. Como varias eran propuestas idénticas, se acabaron concretando en 71 obras que fueron desde la colocación de barandillas a un circuito de running. También se aprobó la instalación de cargadores de energía solar para móviles en el entorno de las playas y la colocación de carriles canaleta para facilitar la subida y bajada de las bicis por escaleras, entre otros muchos pequeños proyectos.

En 2016, se habían llevado a cabo muchos menos: tan solo 13 de las 143 ideas que se habían recibido. Pero algunos fueron de enjundia. En Campogiro, por ejemplo, la Asociación de Vecinos San Joaquín se hizo con un local social que se construyó 'ad hoc' tras muchos años solicitándolo, mientras que en San Román se creó el llamado 'Parque del Renacuajo', lo que permitió sanear un espacio público junto al colegio Verdemar. En el centro de la ciudad se logró crear un huerto escolar intergeneracional y comunitario en la calle Cisneros.

79 planes se aprobaron en 2017. Algunos todavía están en proceso de licitación de las obras.

A Carmen Ruiz, concejal de Barrios y Participación Ciudadana, si por algo le satisface la fórmula es porque la considera una manera de potenciar la colaboración de los vecinos con un equipo de gobierno que se caracteriza «por su presencia constante en los barrios y por su diálogo en el día a día con los santanderinos». «En el proceso de escucha constante, los presupuestos participativos tienen un papel destacado», indicó.