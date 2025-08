La Semana Grande a examen, unas fiestas de «notable» con un «cero»

Las fiestas de la Semana Grande tienen actividades para «todas las edades y gustos». Así lo anunció la alcaldesa, Gema Igual, cuando presentó la programación. ... Hay conciertos, hay toros, hay magia, hay ferias, hay juegos para los más pequeños, hay casetas... Pero nunca se puede contentar a todo el mundo. El Diario Montañés pregunta a diez santanderinos de diferentes ámbitos (hostelería, vecinales, culturales...) su balance de fiestas; lo que más han disfrutado y también lo que menos. Las valoraciones, por lo general, son altas –entre el 6 y el 10–, aunque el cero de la asociación de vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche ensombrece el boletín final de notas. Lo que más ha lladado la atención a todos ellos es la cantidad de personas que han visitado la ciudad estos días. «Riadas de gente», «nunca he visto Santander así»... Son algunas de las valoraciones que se han vertido. Un lleno absoluto. Para algunos, esto es positivo; para otros, todo lo contrario.

A muchos les alegra el ambiente y les viene bien para la caja de su negocio, como es el caso de Manu Andoni Ruiz (taxista), pero la cosa cambia cuando esa afluencia se traduce en atascos, aparcamientos llenos, suciedad y lío en las calles. Lo sufren, sobre todo, los vecinos del centro. La portavoz de su asociación, Ana Gómez, lamenta la basura que se han encontrado todas las mañanas al salir de casa y el ruido y los gritos en la calle.

Pero, dejando de lado esas cuestiones propias de la falta de civismo (y las críticas para que se mejore), los santanderinos en general valoran la cantidad de actividades diferentes que se han desarrollado en estos once días de fiestas. Los conciertos son uno de los eventos que mejor nota sacan y muchos coinciden en la mejora de la calidad de las citas gratuitas de la Plaza Porticada (que ha estado abarrotada casi todas las noches). Como Casilda Pérez del Molino (de Mecha Estudio), que salió encantada de la cita con Aiko El Grupo. También el creador de contenido Javier Cano destaca los «muy buenos espectáculos» de este año, aunque se le haya complicado aparcar para poder disfrutar de ellos.

Un ya clásico de las fiestas es la Feria de Día, las casetas de hostelería repartidas por la ciudad, de la que han disfrutado, por ejemplo, Ángel Benito (de Clazados Benito) y Marta Gómez (de la Plaza de La Esperanza). Aunque hubiera menos casetas que otros años, «los pinchos estaban muy bien», apuntan.

También ha triunfado la Feria de Santiago, en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, donde el cocinero Enrique Pérez pudo disfrutar de un par de tardes y en donde la afluencia también fue muy alta en general. Desde las peñas, Sara Sánchez (La Pirula) y Anna Salas (Hijos de Julio) están encantadas con que cada vez se les dé más protagonismo y con poder hacer un buen puñado de actividades solidarias. Jimena Cabrero, que por su carrera futbolística pasa mucho tiempo durante el año fuera de la ciudad, tiene claro que lo mejor de estos días de celebración es poder reencontrarse con los suyos.

Jimena Cabrero Jugadora del Racing «Al ser futbolista, rezo para estar aquí y poder disfrutar de las fiestas»

Para la joven futbolista, la Semana Grande es «una de mis fiestas favoritas del año». «Al ser futbolista, siempre que me voy a jugar fuera rezo para poder disfrutar aunque sea tan solo unos días de estas fiestas porque es mi forma de cerrar el verano». Este año, Cabrero no ha tenido que salir de Santander y «ha sido más fácil poder disfrutarlas al máximo hasta el último día».

Lo mejor Reencuentro con seres queridos: «Lo que más me gusta de la Semana Grande es el reencuentro con todos mis amigos que, ya sea por trabajo o por estudios, están fuera el resto del año. Creo que esta semana de fiestas en Santander y la Navidad son momentos de reencuentro y eso es lo bonito».

Lo peor Masificación de la ciudad: «Creo que estos últimos años Santander se está masificando. Eso por una parte es positivo, porque beneficia a la economía de la ciudad, pero la parte negativa es que cada año es más difícil para los santanderinos disfrutar de nuestra ciudad durante estas fechas porque está todo demasiado lleno».

La nota: un 9

Casilda Pérez del Molino Fundadora de Mecha Estudio «Fue refrescante ver un ambiente distinto y más inclusivo»

Para Pérez del Molino, uno de los eventos que más disfruta de la Semana Grande son los conciertos. Destaca el de Aiko El Grupo. Sobre todo, por la atmósfera que se creó: «Fue refrescante ver un ambiente distinto, más inclusivo, donde se sentía otra energía. A veces la programación se orienta hacia un perfil más homogéneo y normativo y está bien que haya otras propuestas».

Lo mejor El concierto de Aiko El Grupo: «Lo que más he disfrutado de la Semana Grande ha sido el concierto de Aiko el Grupo en la Plaza Porticada. Ellas estuvieron increíbles». A Pérez del Molino le encantó ver «cómo se generó un espacio en el que coincidieron personas muy diversas: gente queer y jóvenes que normalmente no se ven tan representados».

Lo peor Más diversidad de eventos: Lo que Pérez del Molino echó de menos y espera que mejore el año que viene es que «debería cuidarse más la programación para que se fomente una Semana Grande plural, donde haya lugar para todas las identidades, gustos y disidencias».

La nota: un 7

Ana Gómez Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío-Ensanche «A mí me ha tocado el ruido, la basura, el caos y las reyertas»

Para Ana Gómez, sacar la parte positiva de la Semana Grande es misión imposible. «A mí me ha tocado el ruido, la basura, el caos vecinal y las reyertas». También lamenta la cantidad de basura que muchos vecinos del centro se encontraban cuando salían de casa para ir a trabajar. «Salían a las 08.00 horas y aún había restos de botellón e incluso gente que todavía estaba bebiendo».

Lo mejor La oferta cultural: Aunque no sea algo propio de la Semana Grande, Gómez destaca la programación y actividades del Palacio de Festivales y del Centro Botín durante estos días.

Lo peor Todo lo demás: El ruido, la basura, los botellones... La lista que Gómez hace de lo negativo de la Semana Grande podría ser eterna. «Hay una falta de consideración tremenda hacia los vecinos. Muchos iban a trabajar por las mañanas y estaba todo lleno de basura con gente aún bebiendo. Todo lleno de colillas, olor a pis... ¿Cómo no va a haber ratas?». Insiste en que se superan los decibelios y, a pesar de existir una normativa, «no hacen nada», lamenta.

La nota: un 0

Anna Salas Peña Hijos de Julio «El Ayuntamiento está dando importancia y relevancia a las peñas y eso ayuda mucho»

Salas habla de las fiestas desde su visión como peñista «porque al final, al estar metida en una, es lo que toca». El proyecto de peñas «cada vez está creciendo más» y desde el Ayuntamiento de Santander «se le está dando una importancia y relevancia que ayuda a que el ambiente cada año sea mejor. De hecho, todos los días tenemos fiestas de peñas».

Lo mejor La solidaridad de las peñas: Salas se queda, sin duda, «con las peñas solidarias. Su función es muy importante». También destaca que «cada vez hay más participación dentro de las peñas en general, lo cual se agradece». «Muchos dispuestos a ayudar y hay mucha gente en la ciudad, aunque eso tenga su lado bueno y su lado malo».

Lo peor Masificación: «Cada vez hay más gente en la ciudad. Es verdad que se está intentando facilitar el tema del aparcamiento, porque está fatal, pero sé que es un proceso complicado así que tampoco me quejo. Pero supongo que la gestión turística podría ser mejor».

La nota: un 9

Marta Gómez Presidenta Plaza de la Esperanza «Muchos turistas visitan la Plaza y hacen aquí la compra»

La presidenta de la Plaza de la Esperanza ha notado que además de sus clientes de toda la vida, durante la Semana Grande se han unido también turistas. Algunos para conocer las instalaciones y muchos para comprar. «Como mucha gente se queda en alojamientos turísticos, en vez de ir siempre a restaurantes algún día hacen compra en el mercado y cocinan en el apartamento».

Lo mejor El ambiente y las casetas: Gómez destaca el ambiente de gente que ha habido tanto en la Plaza como en las calles de Santander y también las casetas de la Feria de Día. «Hay alguna menos que otros años, pero han estado muy bien». También está contenta con la afluencia de gente a la Plaza.

Lo peor La falta de limpieza: La presidenta de la Plaza coincide con otros perfiles en que ha faltado más limpieza. Ella madruga mucho por su trabajo y suele aparcar en el centro y dar un paseo hasta El Sardinero a las 06.30 horas. «A esas horas aún no han pasado los barrenderos y está todo lleno de restos de botellón y aún hay gente».

La nota: un 6

Sara Sánchez Peña La Pirula «Da pena ver cómo dejan las plazas tras los botellones»

Sánchez percibe que las fiestas de Santander «se están consolidando como uno de los eventos más importantes del norte de España, atrayendo a miles de personas de la región y más allá». La participación ciudadana es cada vez mayor y cree que eso ha influido en «la variedad de eventos y actividades organizadas», que además considera que es uno «de los puntos fuertes de las fiestas».

Lo mejor Actividades para todos los gustos: Sánchez se queda con «la diversidad de eventos y actividades para todas las edades, la participación ciudadana y la presencia de casetas y opciones de ocio en diferentes puntos de la ciudad». También le gusta «la afluencia de gente de fuera que viene a disfrutar, es un indicador del éxito de las fiestas».

Lo peor Poco civismo: Lo malo en la balanza es «la falta de previsión de aseos públicos en la ciudad y la falta de civismo de los jóvenes, que tienen por una parte un comportamiento ejemplar (participando en las actividades, llenando la plaza de toros), pero que, por otro lado, da pena cómo dejan las plazas públicas después de sus botellones».

La nota: un 9

Ángel Benito Calzados Benito «Las fiestas han sido un éxito con variedad de eventos»

Para Benito, ver la ciudad llena es sinónimo de «éxito». Como comerciante, la afluencia repercute directamente en sus ventas y, además, disfruta del ambiente cuando sale del trabajo. «Ha sido tremenda la gran afluencia y la variedad de eventos. Los conciertos, he ido a un par, han sido muy exitosos; las casetas a las que he ido, muy bien; y me han dicho que los toros fantásticos».

Lo mejor Afluencia de gente: Aunque Benito entiende que para otros sectores puede tener inconvenientes, para él, la afluencia de gente «es lo mejor, lo digo como comerciante». También destaca que los eventos «eran para todos los gustos y todas las edades». Como ha tenido que trabajar no ha ido a tantos eventos como querría, pero ha disfrutado de algún concierto y alguna caseta de la Feria de Día.

Lo peor Falta de limpieza: Si tuviera que poner un 'pero', «creo que hay que reforzar más la limpieza». «Es lógico que haya más suciedad si hay más gente, pero debería haber más containers y control policial, con multas, en zonas como Cañadío».

La nota: un 8

Manu Andoni Ruiz Presidente Federación Cántabra del Taxi «Ha habido mucha más gente que ningún otro año en fiestas»

Como presidente de la Federación Cántabra del Taxi, es habitual en las carreteras de Santander durante las fiestas de la Semana Grande y no tiene duda de que en este 2025 «ha habido mucha más gente que ningún otro año». Eso le favorece en su faceta profesional y por eso es lo que destaca positivamente, aunque conlleve «atascos, sobre todo cuando no hace para playa».

Lo mejor La ciudad, a reventar: Ruiz tiene sensación de que este año «ha habido mucha más gente que ningún año». Eso ha sido muy beneficioso para el sector del taxi, que «nos hemos visto desbordados de trabajo durante esta semana».

Lo peor Sin licencias temporales: Que haya más gente y más trabajo es buena señal, pero lo que echa de menos Ruiz es que se pongan ya en marcha «las licencias temporales de taxi que iban a entrar en vigor este año». Espera que estén aprobadas para el próximo, pues les permitiría tener más coches operativos durante el verano. También lamenta que ha habido momentos de mucho atasco.

La nota: un 8,5

Enrique Pérez Chef de la Taberna del Herrero «He podido ir a los rejoneadores y a los recortadores»

Como chef de la Taberna del Herrero, Pérez no ha tenido mucho tiempo para disfrutar de las fiestas, aunque ha sacado tiempo para acercarse a la Plaza de Toros. «He podido ir a los rejoneadores y los recortadores los domingos por la tarde». También le han llamado la atención «las riadas de gente, nunca he visto nada así». Lo ha notado en las calles y en su local, que ha estado a tope.

Lo mejor La gente y los toros: Pérez está encantando con las «riadas de gente» que han visitado la ciudad y su establecimiento hostelero. Ha librado un par de días, que ha ido a los toros «y ha estado muy bien». Además, sus familiares y conocidos le han trasladado que otros eventos, como los conciertos, también han dado la talla.

Lo peor No hay quien aparque: Que venga mucha gente de fuera conlleva que haya muchos coches. «Normalmente aparco en El Sardinero y voy al centro en bus, pero en la Semana Grande ha sido imposible, puedes estar una hora dando vueltas. Había colas en todos los parking». Pide soluciones a esta cuestión.

La nota: un 10

Javier Cano Creador de contenido en Tik Tok «Muy buenos espectáculos y para todas las edades»

Para Cano, 2025 «ha sido de los mejores años». Cree que los numerosos artistas que han visitado la ciudad han dado «muy buenos espectáculos» y además considera que «tanto las actividades que se han organizado, como los cantantes que han venido, han sido para todas las edades». Y es que según Cano «nadie debe quedarse fuera, todos tenemos derecho a disfrutar».

Lo mejor Mejoría en las casetas: Cano asegura que ha «notado mucha mejoría en la organización de las casetas». «Aunque sigan dándose dentro del contexto de fiesta y desenfreno, he notado que ha habido menos 'atasco' que otros años. A lo mejor es porque han contratado más personal, no lo sé. Sea lo que sea, ha funcionado».

Lo peor Aparcar es imposible: Lo de los aparcamientos «es una odisea». Cano no sabe «cómo podría arreglarse, la verdad, pero lo más desastroso de estas fechas es intentar moverse por la ciudad y no poder aparcar. El tráfico está muy mal. Encima, si aparcas mal, te multan. Vamos, que es imposible».