Solo seis de las 16 calles con nombre franquista han sustituido ya las placas de sus viales

El cambio de nombre de las calles franquistas avanza sin prisa. De los 16 viales que el fiscal Carlos Yáñez exigió modificar, solo se ... ha actuado en seis. La primera fue Alcázar de Toledo, ya que su sustitución se aprobó en 2017 y las placas nuevas, con el nombre Cuesta de las Ánimas, estaban ya en los almacenes municipales pero no se habían cambiado antes porque a los vecinos no les gustaba la nueva denominación. La sustitución de estas primeras placas se produjo el 21 de abril, mientras que las del resto de las calles no llegaron a Santander hasta mediados de mayo. Así, en el último mes y medio, se han cambiado cinco de las 15 restantes. La intención del Ayuntamiento era empezar por las que menos números tuvieran para ir afectando al mínimo número de vecinos.

Así, las calles que ya se han cambiado son Antonio de Tova y Arredondo (antes era Carlos Haya); Benito Madariaga (antes, Alto de los Leones); José Luis Casado Soto (antes, Belchite); Miguel Ángel García Guinea (antes, Capitán Cortés); y Valentín Lavín Casalís (antes, Montejurra). Y las que restan por modificar son Brunete (por Carmen y Joaquín González Echegaray), Camilo Alonso Vega (será José Hierro), García Morato (será Juan Antonio Gutiérrez de la Concha); General García de Villegas (será José de Bustamante y Guerra); General Dávila (será Paseo de Altamira); Alféceres Provisionales (será Fray Silvestre Vélez de Escalante); General Moscardó (será Bernardo de Miera y Pacheco); Ruiz de Alda (será Juan de Santander); Sargentos Provisionales (será Leonor Plantagenet); y Zancajo Osorio (será Leonor de la Vega). Tanto la Falange como Vox han intentado frenar el cambio de los nombres de las calles. En concreto, Falange presentó un recurso para que Ruiz de Alda no se cambiase pero la Comisión de Cultura propuso elevar al Pleno del pasado jueves la inadmisión a trámite de este recurso y así se hizo en la sesión plenaria. Por su parte, Vox interpuso la semana pasada un recurso contencioso administrativo contra el acta del pleno de abril, donde se aprobaron los cambios de 15 calles por orden del fiscal Carlos Yáñez.

