Susto en el IES La Albericia por un «falso» escape de gas

La mañana de este martes ha estado marcada por un pequeño susto en el IES La Albericia, en Santander, tras detectarse un posible olor a ... gas en las instalaciones. El centro fue evacuado de manera preventiva, aunque finalmente los bomberos confirmaron que no existía ningún escape real y que la situación estaba completamente controlada.

La directora del instituto, María San Pedro, explicó que el aviso se produjo en torno a las 10.30 horas, cuando el personal detectó un olor que hizo sospechar un posible escape: «A eso de las diez y media hemos detectado un olor que nos ha parecido un escape de gas. Inmediatamente hemos procedido a la evacuación del centro».

El instituto activó su protocolo de emergencia, habitual en los simulacros que se realizan cada curso. «Todos los años hacemos dos simulacros de evacuación del centro, pero esta vez en vez de ser un simulacro ha sido una realidad», señaló San Pedro.

El centro contactó con el 112 y hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Nacional y Policía Local. «Los bomberos han entrado dentro del centro, han hecho todas las revisiones, han entrado en el cuarto de calderas con todos los medidores y todos los equipos», relató la directora, quien también destacó la colaboración de las fuerzas de seguridad.

Desalojados a la pista de atletismo

Los estudiantes fueron desalojados a la pista de atletismo del Complejo Ruth Beitia. «La policía nos ha ayudado en la recolocación del alumnado porque los hemos llevado desde los puntos de encuentro que utilizamos normalmente en los simulacros a la pista de atletismo».

La evacuación, según la directora, se desarrolló con total normalidad y sin incidentes: «Ha funcionado todo fenomenal, los alumnos se han portado fenomenal».

Tras las comprobaciones realizadas por los bomberos se descartó por completo la existencia de una fuga. «Nos han confirmado que todo está perfectamente, que no ha habido en ningún momento ningún escape de gas y que hemos podido confundir el olor con alguna cañería que estuviera un poco acumulada de tiempo atrás, algo de suciedad en alguna de las tuberías», aclaró San Pedro.

Las clases se retomaron de manera escalonada alrededor de las 11.45 horas, con el acompañamiento de los bomberos y los tutores. «Vamos a terminar la mañana con total normalidad», aseguró la directora.

Por último, San Pedro quiso enviar un mensaje de tranquilidad a las familias y subrayó la coordinación con el AMPA y la Consejería de Educación durante todo el proceso.