Imagen de la terraza en la fachada de Gamazo. Al fondo, el mirador creado en una de las torres a una altura de 45 metros. Javier Cotera

La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre

Tras concluir la instalación en agosto tanto del espacio panorámico sobre el escenario de la Sala Argenta, como los de la doble torre, el coste final de las obras se cifra en cerca de 1.600.000 euros

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La terraza y los nuevos miradores del Palacio de Festivales se inaugurarán, finalmente, en los próximo días y abrirán sus espacios a los ciudadanos ... en el mes de octubre. Pese a la demora, las obras de esta triple instalación sobre la sala Argenta y en la doble torre de la fachada sur del edificio de Francisco Javier Sáenz de Oiza, -tal como anticipó El Diario- ya habían concluido en agosto, salvo detalles. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visitaba ese mes los espacios habilitados para su apertura pública y con un claro objetivo turístico. En ese periodo se recuperaba también la plaza, desde las escaleras de Gamazo, y su terraza bautizada como Carmen Amaya. Las instalaciones son la terraza diáfana de 150 metros cuadrados ubicada sobre el trapecio de la fachada de Gamazo que mira a la bahía; y las dos torres con sus otros tantos nuevos miradores en voladizo, que permiten una espectacular visión 360º sobre la ciudad.

