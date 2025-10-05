El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El emblemático arco del edificio, visto desde la calle Sanz de Sautuola, donde se centran los trabajos. Javier Cotera

Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto

La emblemática arcada, convertida en el nuevo proyecto en un cruce de pasos entre los espacios destinados al arte y la tecnología, será acristalada en las próximas semanas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las obras del proyecto Faro Santander, destinado al arte y la tecnología, con un enfoque educativo, medioambiental y social y una función museística y ... expositiva dominante, afrontan su último trimestre. La conversión del histórico edificio del Paseo de Pereda entra en su fase final. Los trabajos, como ya se anticipó, concluirán a mediados de enero, con lo que habrán transcurrido cuatro años y medio desde que se iniciaran las obras. No obstante, el objetivo del Santander es que la nueva infraestructura cultural esté lista para abrir al público al inicio del verano de 2026, según las estimaciones de la entidad. En este sentido, será entonces cuando la rehabilitación integral abordada por David Chipperfield (Londres, 1953) en Santander, se sumará a la huella del arquitecto en otras ciudades españolas: Valencia, Barcelona y Madrid.

