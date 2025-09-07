El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las agrupaciones musicales recorre, este domingo, la campa del Faro de Cabo Mayor con motivo de la Romería del Faro.

Una de las agrupaciones musicales recorre, este domingo, la campa del Faro de Cabo Mayor con motivo de la Romería del Faro. Alberto Aja
Santander

Tradición y folclore inundan la campa del Faro

Miles de personas se reúnen en la romería de Cabo Mayor con la música, la gastronomía y los deportes rurales como protagonistas

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:07

Seguramente Marcos, a sus cuatro años, no se imagina el significado que tiene el lábaro que coloreaba en uno de los talleres infantiles de la ... Romería del Faro. A su corta edad tampoco conocerá la importancia que tienen las agrupaciones corales y los grupos tradicionales en Cantabria, y que este domingo acercaron la música popular a la capital. Precisamente por eso, «para que conozca las tradiciones de su tierra», sus padres le llevaron a la campa del Faro de Cabo Mayor. «Es un día bonito, para pasar en familia y vivir nuestras tradiciones. Aunque ahora lo que quiere es subirse a los hinchables y no bajar», bromeó su madre, Ainara Romero. Como esta familia, miles de personas disfrutaron este domingo de una jornada cargada de tradición, folclore, música, gastronomía y deportes rurales.

