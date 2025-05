El candidato a la Secretaría General del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado durante la asamblea extraordinaria celebrada esta mañana para la renovación de ... la Comisión Ejecutiva Municipal, que los socialistas «somos los únicos que podemos llevar a cabo la urgente regeneración democrática en Santander».

Fernández ha señalado a quienes van a formar parte de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal que «asumimos el reto importantísimo de cambiar las cosas en Santander, de cambiar una ciudad que, el año que viene, cumplirá 50 años de democracia y 50 años de gobierno de los mismos». Además, el próximo secretario general de los socialistas santanderinos ha agradecido a su antecesor, Pedro Casares, «su trabajo y compromiso durante estos años para que el PSOE tenga voz propia, sea la única alternativa al PP que perciben los santanderinos y también por unir a todos los socialistas santanderinos durante más de una década».

«Es toda una vida la que llevamos juntos y lo que siempre hemos tenido claro es el compromiso con este partido, el trabajo que ha sido siempre innegociable. Siempre hemos trabajado 24 horas al día durante siete días a la semana. Y, sobre todo, también la responsabilidad a la hora de hacer una política seria, que es lo que vamos a hacer desde la nueva Comisión Ejecutiva que en el día de hoy se elige», ha afirmado.

Para Fernández, «el PSOE está por encima de cualquiera de nosotros y, por lo tanto, hay que ir dando también paso a los jóvenes, a esas personas, a esas compañeras, a esos compañeros que un día deciden afiliarse muy jóvenes a este partido y que tienen que tener en la gente que tenemos más experiencia ese apoyo y esa ayuda para poco a poco ir asumiendo el relevo. Un relevo que ahora se da en la agrupación de Santander».

«No es un punto y aparte, es un punto y seguido, porque la idea es continuar con todo lo bien que se ha hecho, porque estoy convencido de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien», ha enfatizado. «Santander necesita un shock de modernidad, si echamos la vista atrás, no ha cambiado en absolutamente nada, más allá de lo que el Partido Socialista ha ido proponiendo durante muchas legislaturas y que el Partido Popular rechazaba y que años después iba poniendo en marcha», ha expresado.

El candidato a la Secretaría General ha afirmado que «el PSOE somos la vanguardia de la ciudad, la modernidad. Los proyectos que verdaderamente transforman a nuestra ciudad y la que vamos a seguir trabajando tanto desde la ejecutiva como desde el grupo municipal».

Así, ha recordado que las escaleras e itinerarios mecánicos «fue una propuesta que, en el año 1992, lanzó a la opinión pública nuestro compañero Juanjo Sota cuando era portavoz municipal, que era, salvar todos esos desniveles de la ciudad con itinerarios verticales, con escaleras mecánicas. Lo dijo en 1992 y no fue hasta el 2007 cuando se instaló la primera de las escaleras mecánicas en Santander».

Despedida de Casares

Por su parte, el secretario general actual de la agrupación y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha hecho balance de la gestión. «Santander nos necesita, para poner orden en los servicios públicos, para que la ciudad esté limpia, para mejorar el transporte público, para tener más zonas verdes, para tener parques infantes cubiertos, para disponer de mejores instalaciones deportivas, para arreglar nuestros colegios, para reforzar los servicios sociales, para cuidar a nuestros mayores, para atender nuestros barrios», ha expresado.

Para el líder socialista, la ciudad «nos necesita para dar oportunidades a nuestros jóvenes, para solucionar el problema de la vivienda, para proteger a las mujeres, para luchar contra la desigualad, para ofrecer becas a los niños y puedan estudiar idiomas en el extranjero, para que se construya un teatro municipal, para respetar la memoria democrática y para que fomentemos la participación ciudadana».

También, ha dicho Casares, «Santander nos necesita cuando los vecinos se quejan de la inseguridad, de la falta de policías, del ruido en sus barrios y nadie hace nada; cuando no se avanza en materia de discapacidad o cuando no hay un solo proyecto transformador de la ciudad desde hace 20 años.

Casares ha resumido en dos palabras, compromiso y unidad, estos más de diez años como secretario general de la principal agrupación socialista en Cantabria. «Compromiso con una forma de hacer y entender la política, desde el respeto, la cercanía, el rigor, la solvencia, la honradez y la transparencia; con Santander y con su gente; y con el presente, con el hoy, y compromiso con el futuro, con el mañana», ha destacado.

Sobre la unidad, el también secretario general de los socialistas cántabros ha afirmado que «se trabaja, no solo un día, no solo en una votación, en una ejecutiva o en una lista electoral, la unidad es también una forma de ver y entender la política. Y tenemos que sentirnos orgullosos de la mayor etapa de estabilidad y unidad de la historia del partido en Santander».

«Hoy ponemos un punto y aparte a una de las etapas más apasionantes de nuestra vida política. Han pasado más de 10 años desde que en aquel noviembre de 2014 me eligierais en primarias secretario general del PSOE en Santander», ha recordado Casares, que ha agradecido la confianza de los socialistas santanderinos durante los últimos veinte años, en los que ha sido secretario general de Juventudes Socialistas de Santander, secretario general de la agrupación del distrito sudeste, candidato a la Alcaldía en dos ocasiones, concejal y portavoz municipal durante siete años.

En estos tres años de gestión, Casares ha recordado que «hemos hecho grandes cosas para que el PSOE esté vivo, activo, lleno de ideas y propuestas, cargado de argumentos que evidencian que somos los únicos que podemos gobernar esta ciudad».

«Hemos trabajado para aumentar la participación de la militancia. Hemos inaugurado una nueva sede, más grande, más diáfana, más económica y que permanece abierta. Hemos puesto en marcha cursos de formación. Tenemos grupos de trabajo por áreas de gestión municipal. Hemos continuado con la presencia activa en los barrios y las asociaciones vecinales y hemos mantenido interlocución directa y permanente con todos los sectores de la ciudad», ha dicho.

Sobre su nueva responsabilidad como secretario general del PSOE de Cantabria, Casares ha dicho «os doy una certeza, al conjunto del PSOE de Santander, Daniel, vais a tener a todo el PSOE de Cantabria a vuestro lado, como secretario general y como militante estaré siempre donde el PSOE me necesite, donde mis compañeros y compañeras me pidáis que esté». «Y llevaré siempre a Santander y a esta agrupación, en mi cabeza y en mi corazón. Gracias por tanto cariño, respeto y compromiso, que he entendido siempre que lo que es con el PSOE», ha expresado.

Sobre estos años, Casares ha afirmado que «ha intentado dejarme la piel en cada momento que el partido me ha pedido estar o hacer. Y así, os aseguro, que seguiré haciendo. Hoy tengo una nueva responsabilidad, pero el mismo compromiso y espero estar al menos a la altura de la confianza que me habéis depositado», ha expresado.

Los socialistas santanderinos han aprobado una resolución durante la asamblea para condenar el genocidio en Gaza y la solidaridad con el pueblo palestino.

Sobre esta situación, Casares ha afirmado que «no podemos mirar para otro lado ni ser indiferentes ante esta barbarie», en la que ha recordado que han sido asesinados más de 53.000 palestinos. «Nuestra más firme condena a esta masacre y nuestra solidaridad con el pueblo palestino», ha enfatizado.

Votación

Finalmente, la asamblea extraordinaria que ha comenzado a las 10.00 oras, continuará hasta las 20.00 horas, cuando se conocerá el resultado de la votación que ratificará a Daniel Fernández como nuevo secretario general de los socialistas santanderinos.