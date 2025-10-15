El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las raíces de los chopos son cada vez más anchas y largas y están causando daños en los muros y en las viviendas cercanas. Daniel Pedriza

«Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»

Vecinos de San Martín del Pino alertan de que el crecimiento de las raíces está provocando grietas en sus viviendas. IU llevará el asunto al Pleno

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Las primeras grietas en la terraza no preocuparon en exceso a Óscar Blanco, vecino de San Martín del Pino que vive en una casa unifamiliar ... dentro de una urbanización, justo al lado del Carrefour. Como había hecho una reforma recientemente, llamó a la empresa pensando que era un defecto de la obra. Pero, al revisarlo, le sacaron de su error: «¿Ves esos árboles? Son las raíces las que están afectando a la casa». Porque al lado de la hilera de viviendas hay una zona verde y, en la zona más próxima a la acera, una hilera de chopos que se plantaron a principios de los años 2000 y que ya superan los quince metros. A la par que crecen ellos –no se talan desde hace años–, crecen sus raíces, que alcanzan los muros de las casas en dirección a las fosas sépticas y hacen estragos en los interiores: en terrazas, paredes, columnas y suelos. Y ha sido cuando los vecinos han empezado a hablar entre ellos que se han dado cuenta de que el problema está generalizado. Izquierda Unida (IU) llevará el caso al Pleno municipal y exigirá al Ayuntamiento que «asuma su responsabilidad y atienda las reclamaciones de los vecinos».

