Las terrazas de la calle Peña Herbosa, en Santander, llenas. Roberto Ruiz

Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Los residentes en Pombo y Cañadío ven bien los cambios, aunque con matices, y en El Sardinero abogan por el «diálogo» con todas las partes

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Después de tantos años de calvario, las modificaciones que hemos leído sobre la nueva ordenanza de terrazas suponen un «paso hacia adelante», apunta Ana ... Gómez, portavoz de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche. Aprueba el nuevo texto, aunque con matices. El primero, el del horario. «Está bien el intento que hacen por reducir el horario. Pero claro, en esto seguimos encontrando errores, porque la hora de cierre se debería adelantar a las 23.00 horas». La portavoz del colectivo justifica su postura en que justo esa hora establece el límite entre los decibelios diurnos y nocturnos, algo que «viene recogido en una ordenanza municipal». Hay que recordar que ellos presentaron un documento al equipo de gobierno del PP antes de que la alcaldesa, Gema Igual, explicara el martes el anteproyecto de la ordenanza. Precisamente es ese documento el que regirá las alegaciones que van a presentar. Ellos proponen que el horario máximo de apertura sea las doce de la noche durante el fin de semana, que el titular del negocio compruebe que no se rebasen los decibelios previstos en la normativa y que se instalen sonómetros homologados para controlar el ruido, entre otras medidas. Unas normas que no han sido incluidas en la ordenanza provisional.

