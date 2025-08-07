El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Festival Internacional de las Naciones prevé reunir este año a más de 30.000 personas en el recinto ferial de El Sardinero. Roberto Ruiz

Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones

El pistoletazo de salida será el 13 de agosto en el recinto ferial de El Sardinero

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:55

El XVIII Festival Intercultural de las Naciones se celebrará en los Campos de Sport de El Sardinero del 13 de agosto al 7 de septiembre ... y tendrá como objetivo «representar cada rincón del planeta en Santander» al tiempo que se dará protagonismo a diversas entidades sociales. Durante la presentación de la programación celebrada esta mañana, se ha destacado como novedad la ampliación de las 'horas sin ruido' para las personas con espectro autista. Además de los tradicionales puestos de gastronomía local con representación de los cinco continentes, el festival contará con más de 250 horas de conciertos gratuitos, música en directo, bailes y animaciones con tributos a grandes artistas internacionales, un 'Talent Show' y actuaciones de grupos locales.

