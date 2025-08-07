Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones

El XVIII Festival Intercultural de las Naciones se celebrará en los Campos de Sport de El Sardinero del 13 de agosto al 7 de septiembre ... y tendrá como objetivo «representar cada rincón del planeta en Santander» al tiempo que se dará protagonismo a diversas entidades sociales. Durante la presentación de la programación celebrada esta mañana, se ha destacado como novedad la ampliación de las 'horas sin ruido' para las personas con espectro autista. Además de los tradicionales puestos de gastronomía local con representación de los cinco continentes, el festival contará con más de 250 horas de conciertos gratuitos, música en directo, bailes y animaciones con tributos a grandes artistas internacionales, un 'Talent Show' y actuaciones de grupos locales.

Eventos variados La programación incluye el tradicional 'Talent Show', conciertos de grupos locales y tributos a artistas internacionales

Ampliar Los responsables del Festival han presentado esta mañana la programación. DM

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, anunció que el festival comenzará el 13 de agosto a las 11.00 horas. Será el pistoletazo de salida a 26 días de una celebración que incluirá la participación de las más de 130 nacionalidades presentes en Santander, que «dará color y alegría a la ciudad, para mostrar a vecinos y visitantes que Santander es abierta y cosmopolita». Según ha detallado, el evento contará con espacios gratuitos para asociaciones de migrantes, quienes podrán mostrar su gastronomía, artesanía y cultura, así como participar en un desfile multicultural el 7 de septiembre.

Protagonismo de entidades sociales

Uno de los grandes focos de esta edición es la inclusión social y la accesibilidad universal. El festival incorporará el código NaviLens, diseñado para personas con discapacidad visual, y contará con actividades en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (Fescan), que incluirá un cuentacuentos inclusivo y la interpretación del desfile final en lengua de signos, además de franjas horarias de baja estimulación sensorial (lunes a miércoles, de 11.00 a 17.00) para personas con trastorno del espectro autista. Una de las novedades es la jornada Be Yourself, el 28 de agosto, con la Asociación de Lesbianas y Gais de Cantabria (Alega), que contará con actuaciones de Mia Moi y Mikaella Ritchy. ONGs como Manos Unidas y Fundación Diagrama también participarán para dar visibilidad a su labor con la entrega de los premios Alberto Pico el 30 de agosto.

Por su parte, los responsables del festival, Sergio Frenkel y Nayeli Pérez, subrayaron la evolución del evento desde su origen como Feria de las Naciones hace 25 años hasta el actual Festival Intercultural de las Naciones, destacando su carácter único en España, con más de 300.000 visitantes previstos y una fuerte apuesta por la sostenibilidad: vasos reutilizables, comercio justo, control del sonido y horarios familiares. «No es solo un evento cultural, es un espacio de convivencia, aprendizaje y respeto mutuo», aseguró Frenkel.

Uno de los pilares del festival sigue siendo la música. A lo largo de sus 26 días de duración, al escenario principal se subirán más de 500 artistas. Acogerá una amplia programación de conciertos y espectáculos en vivo. Este año destacan los tributos novedosos a artistas internacionales como Shakira, Maluma y Luis Miguel, así como el debut de un tributo a Elvis Presley, que incluye más de diez actuaciones de talento local y la celebración del 'Talent Show Excelencia Santander', cuya final tendrá lugar el 5 de septiembre. «El ganador obtendrá un pase directo para participar en las audiciones de Got Talent España», destacó su directora Ana Mancina.