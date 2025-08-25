El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Agudo explica durante la visita guiada algunas peculiaridades que tienen estas viñas.

Pedro Agudo explica durante la visita guiada algunas peculiaridades que tienen estas viñas. Fotografías: Javier Cotera | Vídeo: Pablo Bermúdez

Viñas entre muros de piedra seca en Cueto

Pedro Agudo realiza visitas guiadas desde hace más de un año, en las que enseña cómo recupera los cuarterones y planta sus propias vides

Sócrates Sánchez

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

A poco más de dos kilómetros del Ayuntamiento de Santander se encuentra uno de esos pequeños reductos que permiten a uno hacer un viaje al ... pasado. Pedro Agudo, economista y viticultor santanderino, tuvo la idea -allá por 2007- de recuperar el patrimonio paisajístico y vitícola de Cueto, que incluye sus antiguos cuarterones de viña adornados por muros de piedra seca. Orgulloso de sus orígenes, Agudo empezó a visualizar desde Trieste, donde trabajaba por aquel momento en una empresa italiana, cómo trasladar el concepto de las osmizas -pequeñas viñas de las que los dueños sacan a la venta sus producciones típicas y caseras- hasta su ciudad natal y poder compartirlas así con reducidos grupos de personas en visitas guiadas.

