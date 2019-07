Zuloaga no ve un cambio de parecer del Ministerio sobre los espigones de La Magdalena Zuloaga hoy, en una reunión con mujeres empresarias / DM El líder del PSOE y vicepresidente de Cantabria apunta a la postura diferente de Gema Igual con la única razón de «mantenerse en la Alcaldía» DM . Santander Miércoles, 31 julio 2019, 17:45

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria y líder del PSOE en la comunidad autónoma, Pablo Zuloaga, no considera que el Ministerio para la Transición Ecológica haya modificado su parecer sobre los espigones de La Magdalena y Peligros al sostener ahora que «lo más razonable» es concluir la obra. No obstante, en dos meses de cumplirá un año de la decisión de ese mismo ministerio de paralizar las obras que ejecutaba Tragsa en Santander y abrir un periodo de espera en el que no ha tomado ninguna decisión concreta salvo apelar a que las administraciones locales y reguionales de Cantabria se pongan de acuerdo sobre el futuro y advertir de que no va a haber más rellenos que compensen la pérdida de arena que pretendén evitar los diques.

Este mismo lunes la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ahondaba en esa idea y aunque considera la opción «más razonable» terminar la construcción de los espigones también advertía que el Gobierno central no actuará en contra de la voluntad de los santanderinos y de su Ayuntamiento. Casi al tiempo, la Corporación santanderina estaba aprobando dos mociones instando al Ministerio a que retire los diques (las dos coincidentes) y una de ellas exigiendo, además, que se retomen los aportes de arena para que las playas estén en buenas condiciones todo el año. El PSOE secundaba una de ellas.

Por el contrario, en quien sí ve cambios de opinión Zuloaga es en la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), al defender ahora su retirada cuando siempre ha apostado por su necesidad.

«Creo que si algo ha quedado claro esta semana es que la alcaldesa de Santander ha cambiado su parecer con respecto a los espigones. Ella fue la principal valedora de la construcción de esta obra y casualmente ha cambiado de opinión esta semana. Todos sabemos por qué: por mantenerse en la Alcaldía de Santander«, ha dicho Zuloaga.

De esta forma, el socialista ha aludido, aunque sin citarlo, al pacto de Gobierno suscrito en el Ayuntamiento entre PP y Cs que tenía como una de las exigencias de la formación naranja para poder materializarse la retirada de los espigones, un proyecto defendido por los 'populares' en la pasada legislatura.

Por el contrario, Zuloaga ha mantenido que el PSOE ha defendido, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, «la misma postura que ha venido defendiendo durante toda la etapa previa a las elecciones y toda la etapa previa al inicio de la construcción», que es la de una playa de La Magdalena «sin espigones», una opinión que, según ha insistido, «no ha variado un ápice de lo dicho», «sí en cambio la del PP».

La paralización «ha favorecido» el acuerdo

A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas el lunes en Santander por Teresa Ribera no supone un cambio de postura.

«No, no. Todo lo contrario», ha dicho Zuloaga, que ha señalado que si el Ayuntamiento de Santander «se puede permitir el lujo de decidir primero promover una obra y después solicitar su retirada es gracias a la decisión responsable del Ministerio de paralizar la ejecución de las obras hasta que hubiera una línea de acuerdo de las instituciones de Cantabria».

A su juicio, la ministra «lo que ha favorecido» al paralizar las obras es que las Administraciones «llegaran a un acuerdo» sobre el futuro de esta actuación.

Al Consejo de Gobierno

Cuestionado sobre la postura del Gobierno de Cantabria, Zuloaga, que no tiene las competencias de Medio Ambiente -en manos del PRC- se ha limitado a señalar que es un asunto que se deberá abordar en el Consejo de Gobierno y cree que será uno de los temas que pueden tratarse en la reunión de esta semana, que se celebra habitualmente los jueves.

Además, Zuloaga ha señalado que la ministra, en sus declaraciones, y pese a haber considerado que lo más razonable ahora es culminar los espigones, ha dejado «claro» que estará «a disposición de lo que decida la ciudad», algo que, en su opinión, «no deja de ser una respaldo a la legitimidad de los gobiernos y los ayuntamientos».

Zuloaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, tras recibir, en calidad de vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, en el Gobierno a una delegación de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria.

Las palabras de la ministra a favor de acabar los espigones se produjo el lunes, mismo día en que el Pleno de Santander aprobara por mayoría sendas mociones del equipo de Gobierno PP-Ciudadanos y del PSOE y el PRC que reclamaban al Gobierno central la paralización definitiva de las obras de estabilización de las playas de La Magdalena, Bikinis y Los Peligros, la retirada del espigón de escollera construido y la reversión a su estado inicial, anterior a su ejecución.

Ambas mociones recogen el texto propuesto por la Plataforma Salvar la Magdalena, con la diferencia de que la del equipo de Gobierno, que han apoyado Vox y Unidas por Santander, añade como segunda exigencia la inmediata ejecución de los rellenos de arena que garanticen el uso de la playa en unas condiciones adecuadas durante todo el año, con especial incidencia en la temporada de verano.