El conflicto de los diques trasluce las fisuras del bipartito PP-Ciudadanos Imagen del espigón que ya está construido en La Magdalena. Queda por levantar otro más, más discreto, en la entrada de Los Peligros. / ROBERTO RUIZ César Díaz dice que los populares esperarán la decisión de septiembre y rechaza hacerse cargo de las playas. Ceruti cree «positivas» las declaraciones de Ribera y ve bien que Santander gestione los arenales VIOLETA SANTIAGO Santander Miércoles, 31 julio 2019, 07:28

La construcción de dos diques para estabilizar las playas de La Magdalena, Los Peligros y Bikini, no ha dejado de ser fuente de conflictos cruzados en varias direcciones desde el minuto uno. El lunes se vivió un episodio más, con una ministra para la Transición Ecológica del PSOE alineándose con la postura histórica del PP de Santander (a favor de la obra) mientras, al tiempo, el PSOE de la ciudad rechazaba un «mal proyecto» que Teresa Ribera veía «razonable» terminar. Pero, para mayor vuelta de tuerca, el Ayuntamiento de Santander se declaró anteayer oficialmente por dos veces contrario a los espigones y exigió su retirada. Esto es motivo de alegría en Ciudadanos, cuyo portavoz, Javier Ceruti, también celebró ayer las palabras de la ministra. Pero su socio de gobierno, el popular César Díaz, puso pie en pared dejando en evidencia las fisuras del equipo de gobierno.

Díaz tomó mucha distancia sobre lo dicho por Ribera. «No nos sirven declaraciones al aire ni respuestas sin solidez. La alcaldesa tiene una reunión de trabajo fijada para septiembre», donde espera que se le comunique «la decisión definitiva, de forma oficial, por parte del Ministerio respecto a las playas de La Magdalena y Los Peligros, y esperaremos a ese momento». A ese encuentro, Gema Igual «irá con la intención de hacerse escuchar».

«Esperaremos a que el Ministerio exprese en septiembre su decisión definitiva» César Díaz | Portavoz del PP

El primer teniente de alcalde recordó que hace un año el Consistorio dejó patente su postura (en aquel momento, a favor de los espigones) «que no fue respetada por el Ministerio y no tenemos motivos para pensar que ahora sí que se va a tener en cuenta», tal como Ribera señaló el lunes en la UIMP. Díaz, además, rechazó de plano la sugerencia sobre que el municipio se ocupe del mantenimiento de las playas. «No está sobre la mesa que el Consistorio se encargue de ahora en adelante de acondicionarlas. Es el Ministerio el responsable de que presenten condiciones óptimas para su uso y no vamos a consentir que dejen de cumplir con esa obligación».

«Es posible que acabemos consiguiendo que retiren los diques» Javier Ceruti | Portavoz de Ciudadanos

Ceruti opina justamente lo contrario. Le parece positivo que Ribera dejara caer que el municipio «podría, en adelante, hacerse cargo de la gestión de estos arenales, que es uno de los objetivos que nosotros teníamos que plantear, vista la ineficacia de la Administración central a la hora de encarar la reposición de arenas y la preparación de la playa». Según indicó, «habría que negociar las condiciones, puesto que si el Estado deja de prestar un servicio y tiene que asumirlo otra administración, tendremos que negociar las contraprestaciones».

El portavoz de Ciudadanos ayer se distinguió por ser el más optimista de los portavoces municipales a la hora de valorar las palabras de la ministra. El concejal de Urbanismo es, actualmente, protagonista como nadie en este debate debido a que su partido obligó a Gema Igual a pedir la eliminación de las escolleras pese a que, hasta las pasadas elecciones, había sido defensora a ultranza de la obra. Ceruti dijo que la postura de Ribera le hace concebir esperanzas de que «es posible que acabemos consiguiendo» el objetivo de retirar los diques. «La voluntad del Ayuntamiento quedó definitivamente marcada» el lunes al aprobarse «dos mociones en el mismo sentido», recordó. Desde este punto de vista, su sensación es buena, ya que Ribera manifestó que no actuará contra lo expresado por el Consistorio.

Sin embargo, a Ceruti le resultaron «sorprendentes» sus declaraciones «en tanto en cuanto ponen de manifiesto las notables diferencias de criterio entre el Gobierno central (del PSOE) y los socialistas de Santander, que se han pronunciado rotundamente contra los espigones pese a que la ministra sugiere que «lo más razonable sería acabarlos».

«Por encima de todo está respetar el medio ambiente y proteger la bahía» Pedro Casares | Portavoz del PSOE

El PSOE de Santander también se sabe en la diana. Pedro Casares reiteró ayer que el partido, en Santander y Cantabria «ha defendido siempre lo mismo: que por encima de todo está el respeto a nuestro medio ambiente y la protección de la bahía de Santander. Los espigones tienen un enorme impacto ambiental, paisajístico y patrimonial y por eso pedimos su retirada», señaló, para insistir en que «el único incoherente es el PP que ha cambiado de criterio sin importarles las playas o el entorno natural, lo único que querían era mantener la Alcaldía. Antes decían una cosa y ahora sostiene la contraria».

También puso de relieve que la ministra dijo que «no hará nada en contra de la posición del Ayuntamiento. A partir de ahí, debemos trabajar todos juntos para buscar soluciones de futuro».

«La postura del Pleno se tendrá en cuenta. No podía ser de otra manera» José María Fuentes-Pila | Portavoz del PRC

El resto de los partidos ven bien que la ministra dijera que la intención del Ministerio es consensuar con el Consistorio la decisión definitiva. José María Fuentes-Pila valoró que Ribera dijera que la decisión del Pleno santanderino «será tenida en cuenta, como no podía ser de otra manera. Los regionalistas seguimos defendiendo que hay retirar los espigones, revertirlo a su estado inicial y ver cuál es el comportamiento de las playas».

«Lo único que urge conocer es si se van a seguir ejecutando los rellenos de las playas» Guillermo Pérez-Cosío | Vox

Guillermo Pérez-Cosío destacó que Ribera vaya a someterse a la voluntad del Consistorio. El concejal de Vox remarcó que, el lunes, el Pleno «mostró con toda claridad que Santander quiere que se retire la escollera». Ahora, «lo único que de verdad urge conocer es si se van a continuar ejecutando los rellenos de arena en la medida que resulten necesarios para conservar la playa».

«Ribera demostró una preocupante falta de coordinación con el PSOE de Cantabria» Miguel Saro | Unidas por Santander

Solo Miguel Saro (Unidas por Santander) -al igual que César Díaz-se desmarcó del sentir general, al calificar como «preocupantes» las declaraciones de la ministra, porque es la representante de la administración responsable de la obra «y demuestra una total falta de coordinación entre su partido a nivel local y autonómico». Al portavoz de Unidas por Santander, le suscita dudas «el compromiso real» de algunos partidos: «En el pasado fue la dejación de sus obligaciones de control medioambiental del bipartito PRC-PSOE al desistir de impugnar el proyecto de los espigones, lo que favoreció su ejecución».

Cronología

23 de febrero de 2016. El Ministerio de Medio Ambiente da luz verde al estudio de impacto medioambiental.

3 de marzo de 2016. El Gobierno central saca a licitación la construcción de los diques.

28 de marzo de 2016. El Ejecutivo regional recurre el plan y pide informes detallados sobre los efectos en El Puntal y el Estuario del Miera. El proceso llegará a la Audiencia Nacional.

25 de noviembre de 2016. Igual y Revilla se dan una tregua de dos meses para buscar una solución.

23 de Febrero de 2017. El Cedex empieza a elaborar el informe que desbloqueará el conflicto y permitirá retomar la obra.

10 de junio de 2017. Se anuncia el desbloqueo de las actuaciones y que las obras empiezan en septiembre.

16 de septiembre de 2017. Se produce un nuevo retraso porque la empresa adjudicataria renuncia a la obra.

12 de diciembre de 2017. El Gobierno encarga la actuación directamente a Tragsa.

24 de enero de 2018.Inicio de la obra.

21 de marzo de 2018. Se crea una plataforma y se suceden las protestas contra la obra.

28 de septiembre de 2018. El Ministerio paraliza la obra.

11 de noviembre de 2018. El Diario publica un estudio del IH que concluye que, sin actuaciones, La Magdalena desaparecerá en cinco años.

7 de febrero de 2019. El Cedex emite un informe en el que dice que las únicas soluciones son los espigones o continuar con los rellenos (algo que «no es sostenible en el tiempo»).

11 de junio de 2019. Medio Ambiente transmite por carta las mismas conclusiones, pero añade que la opción de los rellenos «no es aceptable».