De los mejores teatros a Penagos: adiós a Adolfo León, el artista total
Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00
Ha fallecido Adolfo León de quien puede decirse que fue un artista total. Además de bailarín consagrado, dirigió los Ballets de Madrid y el Conservatorio ... de Pintura, Música y Danza de la capital, y llevó su arte por todo el mundo, de El Cairo a Ciudad del Cabo, pasando por Alejandría, Bogotá, Berlín, Londres o París, donde, por cierto, conoció a Dalí, de quien atesoraba una docena de cartulinas «tamaño postal» con representaciones a lápiz de sus famosos sátiros. Dalí se las regaló cuando Adolfo contaba únicamente ocho años, porque, aunque nacido en Ampuero, León -y su hermana- quedó huérfano cuando era un niño y fue adoptado por Elna y Leif Örnberg, ambos daneses y bailarines del Royal Danish Ballet, que le formaron como profesional.
Adolfo León pisó los mejores teatros del mundo, pero también quiso llevar el arte y la cultura a Penagos, donde se retiró tras una vida sobre las tablas, con la ópera como una de sus grandes pasiones. De vuelta a su Cantabria natal, primero levantó de las ruinas una casa del siglo XVI, que llenó con sus pinturas, libros, discos y recuerdos de una vida apasionante; y luego se puso a manos a la obra con numerosos proyectos pensados para los vecinos de Penagos: desde ayudar a los artistas emergentes a impartir clases gratuitas de pintura a los niños del municipio.
También fue uno de los impulsores de la Casa de Cultura de Llanos, abierta en el edificio que ocupaban las antiguas escuelas, y que también llegó a dirigir. «Aquí viene gente muy buena a exponer, y no sólo de Cantabria», contaba a este periódico en 2019.
Nunca dejó de pintar y sus obras llegaron a varias instituciones cántabras, como el Parlamento, que adquirió 'La Plaza Vieja y Sur en Santander (dos en uno)' y la titulada 'Geometría en Alejandría', cuyo precio simbólico fue de un solo euro. También donó cuadros a la Catedral de Santander.
Su trayectoria se fraguó al lado de grandes figuras como Marianela de Montijo, Ataúlfo Argenta o Estelanova, por citar solo algunos nombres. Adolfo León vivió grandes noches de estreno y aplausos como bailarín y director artístico de numerosas producciones de ópera; y formó a las nuevas generaciones a su paso por el conservatorio. Porque él entendía la cultura en las dos direcciones.
