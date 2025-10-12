El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Adolfo León, en su casa de Llanos. Elena Tresgallo
OBITUARIO | Adolfo León - Bailarín, coreógrafo y pintor

De los mejores teatros a Penagos: adiós a Adolfo León, el artista total

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Ha fallecido Adolfo León de quien puede decirse que fue un artista total. Además de bailarín consagrado, dirigió los Ballets de Madrid y el Conservatorio ... de Pintura, Música y Danza de la capital, y llevó su arte por todo el mundo, de El Cairo a Ciudad del Cabo, pasando por Alejandría, Bogotá, Berlín, Londres o París, donde, por cierto, conoció a Dalí, de quien atesoraba una docena de cartulinas «tamaño postal» con representaciones a lápiz de sus famosos sátiros. Dalí se las regaló cuando Adolfo contaba únicamente ocho años, porque, aunque nacido en Ampuero, León -y su hermana- quedó huérfano cuando era un niño y fue adoptado por Elna y Leif Örnberg, ambos daneses y bailarines del Royal Danish Ballet, que le formaron como profesional.

