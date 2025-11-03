Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica

Alberto Rúa-Figueroa Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con profundo pesar, sus compañeros y amigos hemos vivido el fallecimiento de Eduardo Antonio Ortega Gómez. Natural de Santander, fue un destacado ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cuyos estudios completó en 1982 en la Escuela Técnica Superior de la especialidad en la Universidad de Cantabria. Desde entonces dedicó su vida profesional principalmente al desarrollo de la ingeniería hidráulica.

Eduardo inició su extensa carrera técnica en 1983, con su ingreso en la empresa Proyectos y Servicios, SA (Proser). En 1988 pasó a Electra de Viesgo, donde tomó contacto con el mundo de las presas y dio comienzo una de sus grandes pasiones profesionales. Ocupó cargos de responsabilidad en la compañía, como jefe de obra civil en los departamentos de Generación y Distribución. Fue asimismo responsable de Presas en Saltos del Nansa desde 1998 a 2001. Con la adquisición de Viesgo por parte de la empresa Endesa, pasó a ser coordinador de Obra Civil y Medio Ambiente. En 2001, Enel adquiere Endesa y Eduardo es nombrado Jefe de Centrales Hidráulicas en 2003, cargo que mantendría sucesivamente con los nuevos propietarios, E.ON y, por último, Repsol, hasta su jubilación en 2023.

Eduardo se distinguió además por su rigor técnico y compromiso, lo que le llevó a colaborar con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, entidad en la que ocupó la Vicepresidencia por los usuarios en la Junta de Gobierno desde 2012. También fue vocal titular en el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Spancold) desde 2001.

Hombre de firmes convicciones, profundamente unido a su tierra y a su familia, será recordado no solo por sus relevantes aportaciones profesionales, sino también por su calidad humana, su generosidad y su siempre amable disposición para ayudar a los demás.

Descanse en paz.

*Alberto Rúa-Figueroa es ingeniero y compañero y amigo de Eduardo Antonio Ortega Gómez.