El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

El pequeño pueblo de El Recuenco, en Guadalajara, también se compromete a ayudar al adjudicatario a buscar una vivienda en la localidad

J. M. L.

Guadalajara

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:40

«El bar no es sólo un local. Es el corazón que late todos los días porque aquí nos encontramos, nos reímos, celebramos y sin ... él nada sería igual». Así se expresa Enrique Collada, el alcalde de El Recuenco, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara que busca a alguien que quiera hacerse cargo del bar-restaurante municipal, el único establecimiento de hostelería de este municipio de 64 habitantes censados que en fines de semana, vacaciones y puentes festivos multiplica su población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  3. 3

    La última ola de José de Diego
  4. 4

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  7. 7

    La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones
  8. 8

    Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década
  9. 9

    Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo
  10. 10

    «En pleno 2025 no podemos implantar controles fronterizos que nos devuelvan al siglo pasado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes