El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  3. 3 Cuatro heridos en la colisión de un autobús y un turismo en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero
  4. 4

    Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén
  5. 5 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid
  6. 6

    Cantabria pide el cierre de fronteras con Francia ante la decisión del país vecino de exportar su ganado
  7. 7

    El vídeo del tifo de la Gradona
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9

    El Racing se come todos los caramelos
  10. 10

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana