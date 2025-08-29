El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, es una de las mujeres afectadas. Reuters

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Con 700.000 usuarios, Phica.net publicaba imágenes sexuales sin consentimiento y contaba incluso con un área VIP de políticas y famosas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:07

Desde la primera ministra, Giorgia Meloni, a la líder de la oposición, Elly Schlein, pasando por políticas de los principales partidos, periodistas, actrices o ciudadanas ... anónimas. Son miles las mujeres que en Italia han sido víctimas de Phica.net, un portal de internet donde se publicaban fotos y videos obtenidos ilícitamente de sus víctimas que se modificaban o manipulaban para darles un contenido sexual y propiciar comentarios de tipo pornográfico o sexista. Había más de 700.000 personas suscritas a esta página web, que fue clausurada este jueves por sus impulsores tras la cascada de denuncias recibidas por la Policía Postal al destaparse su existencia una semana después de que saliera a la luz el grupo de Facebook 'Mia moglie' (Mi esposa), ya cerrado y en el que sus 32.000 usuarios intercambian imágenes íntimas de sus mujeres y novias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  2. 2

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  3. 3

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  4. 4 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  5. 5

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  6. 6

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  7. 7

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  8. 8

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  9. 9

    A los perros también les gustan las playas
  10. 10

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni