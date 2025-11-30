El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque de la Concordia, en una imagen de archivo. A.C.

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

La investigación sigue abierta y desde las administraciones piden el «máximo respeto» para las familias

Ascensión Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Virgen de la Peña
  2. 2

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  3. 3

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  4. 4

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  5. 5

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  6. 6

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  7. 7

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  10. 10 Mora estrena su nuevo Skoda Fabia con victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores