Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a dos hombres de 40 y 49 años y de nacionalidad española por un presunto delito de maltrato ... animal por haber matado a palos a un perro que pertenecía a uno de ellos. Los agentes descubrieron lo que había ocurrido después de que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se dirigieran a auxiliar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche (Guadalajara).

Al ser identificado, los agentes comprobaron que tenía restos de sangre en su ropa y que se mostraba muy nervioso ante sus preguntas. Por este motivo, procedieron al registro del vehículo localizando en el maletero una bolsa y en su interior el cadáver de un perro de raza pastor alemán que presentaba un importante traumatismo en la cabeza.

Sicario de perros

Los agentes descubrieron después que el dueño del animal había encargado al otro hombre que se deshiciera del perro tras matarlo a palos. Más tarde le extrajeron el microchip para dificultar la identificación del propietario. Los dos hombres han sido denunciados por un delito de maltrato animal que el artículo 340 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta 24 meses además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.