El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Belzunce, durante la entrevista. Óscar Chamorro

Fernando Belzunce | Periodista

«Desinformación es también que la verdad no nos importe»

La entrevista ·

Un centenar de periodistas, incluidos premios Nobel y Pulitzer, han conversado con el director editorial de Vocento para un libro en el que definen los retos mayores de los medios de comunicación de hoy

César Coca

César Coca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:05

Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y cursó el Máster de Periodismo Multimedia de 'El Correo' y la Universidad ... del País Vasco. Tiempo después realizó también un posgrado de alta dirección en el IESE. Hoy es director general editorial de Vocento y por razones profesionales conoce a muchos de los periodistas más relevantes del planeta. Antes fue reportero y experimentó de primera mano los inicios del periodismo en internet como parte de una carrera muy ligada a la transformación digital. Del oficio, sus problemas y sus retos, en un contexto marcado por la agitación política y tecnológica global, ha hablado con más de cien periodistas de diversos países, incluidos premios Nobel y Pulitzer. Con todo ese material ha elaborado durante tres años 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ed. Ariel).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  2. 2

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  6. 6

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  7. 7 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  8. 8

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    «Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Desinformación es también que la verdad no nos importe»

«Desinformación es también que la verdad no nos importe»