Alberche del Caudillo J.M.L.

Detenida la pareja de la mujer de Toledo que ocultó un feto en un congelador

La madre, que tiene otros cuatro hijos, también ha sido arrestada de nuevo

J.M.L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:34

Novedades en el caso del feto encontrado esta semana en el interior del congelador de una vivienda de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente ... al municipio de Calera y Chozas (Toledo). La madre y su pareja han sido detenidos por su presunta relación con estos hechos. La progenitora ya fue detenida días atrás y quedó en libertad después de declarar ante la Guardia Civil y se le imputa un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ambos pasarán a disposición judicial en un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. En el caso del varón, habría quebrantado una orden de alejamiento dictada contra él hacia su actual pareja y podría estar relacionado con la acción de ocultar el feto.

