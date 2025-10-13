El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una furgoneta de la Guardia Civil G. C.

Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio

El autobús realizaba un trayecto internacional y llevaba a cinco pasajeros en el momento de su inmovilización

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:18

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) al conductor de un autobús por circular sextuplicando la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales. El autobús fue interceptado en el kilómetro 87 de la autovía A-43 después de que agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ciudad Real se percataran de la extraña conducción de un autobús que circulaba por la vía.

Una vez detenido el vehículo, el chófer del autobús fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo: 0,94 miligramos de alcohol por litro en aire espirado en el primer test y 0,91 en el segundo, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la legalmente establecida.

El autobús quedó inmovilizado y el conductor, que efectuaba un transporte internacional de viajeros con cinco pasajeros en el momento de su detención, pasó a disposición del Juzgado de Tomelloso donde se celebrará un juicio rápido en los próximos días. Al haber sextuplicado la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales, se considera que ha cometido un delito y no una simple infracción administrativa. Por ello, podría ser condenado a una pena de entre tres y seis meses de cárcel, al pago de una multa, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad de entre uno y tres meses y a la retirada de su carnet de conducir por un período de entre uno y cuatro años.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  6. 6

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  7. 7 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  10. 10

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio

Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio