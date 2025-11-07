El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil retira los cuencos de agua envenenada. Guardia Civil

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

El arrestado se dedicaba a envenenar colonias felinas arrojando sustancias tóxicas en cuencos de agua

J.M.L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por haber matado a más de cien gatos en el último año y a unos cincuenta en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Se le considera autor de un delito continuado de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de esta localidad de 4.200 habitantes que alertó a la Guardia Civil de una elevada mortandad de las colonias felinas de este pueblo. En su denuncia indicó que sospechaba del envenenamiento como causa de estas muertes ya que, debido a su profesión sanitaria, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Los agentes descubrieron en sus pesquisas la presencia de agua envenenada en cuencos repartidos en un parque y en el patio de una vivienda donde se hallaron varios gatos muertos. La vivienda resultó ser propiedad del hombre a quien se atribuye esta matanza de gatos.

En el esclarecimiento de este caso, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid adonde se han trasladado varios gatos muertos para realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de sustancias tóxicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  3. 3

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  6. 6

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  7. 7

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP
  8. 8

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  9. 9

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
  10. 10

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año