El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar precintado por los Mossos d'Esquadra Efe

Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

La mujer, de avanzada edad, ha fallecido en el centro sanitario al que fue trasladada

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:07

Comenta

Una mujer ha perdido este martes la vida tras caer desde el balcón de su casa, en L'Hospitalet de Llobregat. Los Mossos investigan las circunstancias del fallecimiento y no se descarta que se trate de un homicidio. La Policía catalana interroga al hijo de la víctima, de unos 40 años, y trata de esclarecer si tiene responsabilidad con el suceso o si estamos ante un accidente o un suicidio.

La mujer, de 70 años, ha perdido la vida en el hospital de Bellvitge, como consecuencia de las graves heridas que le ha provocado la caída. El suceso ha ocurrido en torno a la una de la madrugada de este martes. El hijo ha sido detenido en un primer momento por la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El caso está en manos de los Mossos, de su división de investigación criminal, que no ha confirmado aún que se trate de un homicidio.

Los agentes recibieron el aviso por parte de unos vecinos. Se personaron en el lugar de los hechos sobre las doce de la noche, momento en el que procedieron a la detención del varón. También acudieron a la vivienda los servicios sanitarios, que atendieron a la mujer, que todavía estaba viva. Los médicos acabaron confirmando su muerte prácticamente a su llegada al hospital de Bellvitge.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  10. 10

    La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido en l'Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón

Detenido en l&#039;Hospitalet de Llobregat por presuntamente tirar a su madre por el balcón