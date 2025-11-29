El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de Policía Nacional EP

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Desde la Delegación del Gobierno han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual» y «la defensa de los derechos de las mujeres»

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de las activistas de Femen que denunciaron que un hombre les tocó los pechos durante una protesta antifranquista que se celebraba ante la parroquia los Doce Apóstoles de Madrid, donde tenía lugar una misa en honor al dictador.

Desde la Delegación del Gobierno han informado de la detención y han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones».

Por su parte, tras la denuncia de las activistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la sociedad española ya no «consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador». «Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada», remarcó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fin a la mayor trama de corrupción de la historia de Cantabria
  2. 2

    Las vejaciones de las trabajadoras en la residencia Alborada de Torrelavega se quedan en multas de entre 180 y 900 euros
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 El gerente de la residencia de Reinosa: «Buscamos personal, preparado y con vocación, desesperadamente»
  5. 5

    Cantabria pone en marcha la primera tarjeta única para todo el transporte público
  6. 6

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  7. 7

    Tres detenidos por la agresión con machetes y cuchillos de la semana pasada en El Zapatón de Torrelavega
  8. 8

    Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino
  9. 9

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  10. 10

    La Navidad llega a Cantabria con los primeros encendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco