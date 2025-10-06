El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de Mossos d''esquadra RC

Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

El presunto agresor de Lleida tiene 40 años y la víctima, 20

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Un hombre de 40 años fue detenido este domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 20 años. El ... arrestado perpetró la supuesta agresión sexual en plena calle, en el centro de Lleida, y en presencia de su otro hijo, un niño de 8 años. El brutal suceso ocurrió sobre las 3 de la mañana del sábado al domingo. Una patrulla, en plena madrugada, se detuvo tras ver que dos personas mantenían sexo en medio de la calle. Fue al identificarlos, cuando los agentes de la Policía municipal comprobaron que eran padre e hija.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Cantabria vacía... de bares
  2. 2

    El árbitro se llama Marta
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4

    Tan bello como una portería a cero
  5. 5

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  6. 6

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  7. 7

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  8. 8

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  9. 9 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  10. 10

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo