Imagen del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Doce detenidos por participar en una pelea en un hospital de Ciudad Real

Los arrestados, que habían acudido a visitar a un familiar, agredieron a personal sanitario y a agentes policiales

J.M.L.

Ciudad Real

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a doce personas implicadas en los graves altercados que tuvieron lugar en junio en la planta de Neurología del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Los hechos ocurrieron cuando cerca de veinte familiares de una mujer de 80 años que había fallecido en el centro accedieron sin permiso a esta zona restringida e insultaron y amenazaron al personal sanitario y de seguridad, que tuvo que atrincherarse en dependencias del hospital.

Minutos más tarde llegó la Policía Nacional alertada por lo que estaba ocurriendo y tres agentes resultaron heridos -uno de ellos con un fuerte golpe en la cara y la rotura de una pieza dental- ya que los familiares de la fallecida les arrojaron mobiliario del hospital. El altercado finalizó con cuatro detenidos puesto que el resto de familiares huyó del lugar. Tres meses después otras ocho personas que participaron en la reyerta han sido arrestadas y puestas a disposición judicial. Todas ellas cuentan con antecedentes penales y se les imputan los presuntos delitos de desórdenes públicos y lesiones.

Un grave incidente que se suma al incremento de agresiones al personal sanitario que se ha detectado en los últimos meses en hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha. Por este motivo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y el Consejo de Colegios de Médicos de esta comunidad han acordado que antes de seis meses todos los puntos de atención continuada dispondrán de vigilancia privada, se implantarán pulseras de alarma y botones de pánico en las consultas médicas y de enfermería, se colocarán cámaras en espacios comunes y se limitará el acompañamiento de pacientes en consultas y hospitalización a un solo adulto. Además, el personal del SESCAM deberá realizar cursos obligatorios de prevención y actuación en caso de agresiones y se elaborará un protocolo de actuación ante este tipo de incidentes.

